FIFA y Adidas presentan TRIONDA, el balón oficial del Mundial 2026

La FIFA y la marca alemana Adidas revelaron este viernes el balón oficial del Mundial 2026, denominado TRIONDA, diseñado especialmente para los tres países coanfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. El balón busca reflejar la unidad y la pasión de las naciones que albergarán por primera vez de manera conjunta el torneo.

El nombre TRIONDA, que significa “tres olas” en español, hace referencia a la histórica colaboración entre los tres países anfitriones. “Es una belleza. Estoy feliz y orgulloso de presentarlo. Adidas ha creado otro balón icónico, con un diseño que encarna la unidad y la pasión de las naciones anfitrionas del próximo año”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El balón presenta una paleta de colores roja, verde y azul, representando a cada país anfitrión. Su construcción de cuatro paneles con geometría fluida reproduce las olas mencionadas en su nombre, mientras que los paneles se conectan para formar un triángulo central, simbolizando la unión de las tres naciones.

La iconografía también distingue a cada país: una hoja de arce para Canadá, un águila para México y una estrella para Estados Unidos, mientras que detalles dorados rinden homenaje al trofeo del Mundial.

TRIONDA incorpora innovaciones técnicas. Sus costuras profundas crean una superficie que optimiza la estabilidad en vuelo, distribuyendo uniformemente la resistencia del balón mientras se desplaza por el aire. La FIFA destacó que los iconos en relieve mejoran el agarre, incluso en condiciones húmedas o lluviosas, favoreciendo el control durante pases y regates.

El balón mantiene la tecnología de balón conectado, equipada con un chip sensor de movimiento que funciona a 500 Hz. Este dispositivo permite recopilar información detallada sobre cada movimiento del balón y enviar datos al sistema de vídeo del árbitro asistente en tiempo real, contribuyendo a una mejor toma de decisiones en el campo.

