Por: Fredy Ortiz

En el marco del Plan Navidad 2020, el presidente del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Edwin Chavarría informó este día en un programa de televisión que continúan las verificaciones para garantizar el cumplimiento de las medidas implementadas en los lugares donde se elabora y donde se comercializa la pólvora.

El presidente habló sobre el trabajo realizado, las proyecciones institucionales, y prevención de incendios y accidentes. Según Chavarría hasta el momento se contabilizan 63 personas quemadas y se han decomisado 364,764 productos pirotécnicos, de estos 58,771 es pólvora prohibida casi el 95% son silbadores.

“Lamentablemente hay pólvora prohibida que se comercializa en las redes sociales, <<si las personas no la compran, no habrá oferta>>”, agregó el presidente Chavarría. Por eso hace un llamado a la población a no comprar productos pirotécnicos prohibidos, debido al grave peligro que representan. Además, reiteró que los menores de edad no deben de manipular pólvora sin la supervisión de un adulto.

#PlanNavidad2020 | "Se ha tenido el decomiso de 364,764 productos pirotécnicos, de estos 58,771 es pólvora prohibida casi el 95% son silbadores" informa el director @Edw_Chavarria. pic.twitter.com/Xmj2bSa8l3 — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) December 28, 2020

Además, agrega que en esta temporada solo 24 alcaldías, de 262 que hay en el país, hicieron una solicitud escrita para inspeccionar ventas de pólvora. También se comprometió con la población y dijo: “Seguiremos con las verificaciones y cumplimiento de medidas en los lugares donde se fabrica la pólvora y también donde se comercializa”.

Por otra parte, sobre la ocurrencia de los accidentes de tránsito destaca que: “Hay un descuido muy alto de los conductores, y la principal causa es el uso de los celulares”. Aunque menciona que hay una reducción de incendios vehiculares y que la población debe darles mantenimiento a sus vehículos para evitar cualquier percance vial.

Por último, hace un llamado a la población sobre el uso de pólvora para este fin de año, dijo: “El mensaje para la población es que la pólvora no es buena, respetamos la decisión de los adultos en usarla, pero deben ser responsables”. Así mismo recalcó que el número 913 es el medio más efectivo para el reporte de emergencias, incendios, rescates, accidentes de tránsito y otras atenciones.