Reciente encuesta de la UES confirma preferencia electoral para Nuevas Ideas en Santa Ana

La Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador (UES), realizó una encuesta en el municipio occidental de Santa Ana, para conocer el grado de satisfacción y la intención de voto de la población de la ciudad morena, para las próximas elecciones Legislativas y Municipales del 28 de febrero del 2021.

La reciente encuesta realizada por dicha institución mencionada, ubica como favorito a ocupar la silla edilicia de Santa Ana, a Gustavo José Acevedo Berganza, candidato del partido Nuevas Ideas con un 48.9 por ciento de popularidad.

La UES confirmó que realizaron un muestreo de 4 mil personas en el municipio de Santa Ana, teniendo un nivel de confianza del 95% y un 5% de margen de error. La encuesta fue dirigida a personas con edades entre los 18 y los 83 años, siendo 49% hombres y 51% mujeres.

Las interrogantes que respondieron los encuestados, fueron las siguientes: Si las elecciones fueran este día, ¿Por cuál candidato votará en las próximas elecciones de alcaldes? A lo que respondió el 53.2% que lo harían por Nuevas Ideas, un 11.1% dijo que, por GANA, el 4.2% por el FMLN, un 2.7% por ARENA y el 0.4% por el CD. El resto 0.3, 0.2 y el 0.1 por ciento para los partidos PDC, VAMOS y PCN, respectivamente.

La UES afirma que realizaron el muestreo en los meses de junio, agosto y diciembre, cuyos resultados en cada uno de los meses fueron favorables a Acevedo con un 51.8%, 48.9% y 53.2% respectivamente.

El candidato de GANA Erick Mendoza pasó de estar con un 2.8% a 10.0% en agosto y en diciembre se ubica en 11.1%.

Mientras, Ismael Quijada Cardoza del partido FMLN su grado de popularidad en junio era del 7.9%, luego tuvo un descenso en agosto al ubicarse con 3.2% y en diciembre se encuentra con el 4.2%.

La encuesta de la UES pone un cuadro crítico para la actual alcaldesa del partido ARENA, Milena Calderón de Escalón, que en junio estaba con un 5.0% de popularidad y en agosto logró un leve aumento con el 5.5% y en el muestreo de diciembre tuvo un retroceso al ubicarse en el 2.7%.

El resto de los partidos en contienda como el caso del CD, PDC, VAMOS y PCN, ninguno de ellos siquiera alcanza el 1.0% en intención de votos.

Sin embargo, del universo de los entrevistados aún hay un 27.8% de personas que no se deciden por ninguno de los candidatos y aunque se sumen en su totalidad ya sea a GANA, FMLN y ARENA, no serían suficientes para alcanzar al candidato que actualmente encabeza dicha encuesta, Gustavo Acevedo, quien días atrás dio mucho de que hablar, y fue fuertemente criticado por los candidatos de ARENA, FMLN y GANA, al no asistir a un debate televisivo.

Finalmente, y luego de los resultados mencionados en dicha encuesta, fue el mismo Acevedo, el único de los candidatos que se pronunció a través de su cuenta oficial de Facebook.