Hombre asesina a su pareja en Comasagua y simula un suicidio

ElSalvador—La Policía Nacional Civil (PNC), informó que la tarde del jueves procesó inicialmente la escena de un supuesto suicidio en Comasagua, La Libertad Sur. En el lugar fue localizada sin vida una mujer que presentaba una lesión provocada por arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima había atentado contra su vida en ocasiones anteriores, lo que llevó a las autoridades a manejar la hipótesis de un suicidio. Sin embargo, tras el análisis de las evidencias y la recolección de testimonios, la versión inicial fue descartada.

La investigación determinó que la mujer fue víctima de homicidio. Según el informe policial, su pareja, identificada como José Rigoberto Beliz Trigueros, de 57 años, le disparó en la cabeza e intentó simular un suicidio para desviar la atención.

Beliz Trigueros fue detenido en el marco de las investigaciones. La PNC confirmó que el capturado posee antecedentes por lesiones y que testigos señalaron que la víctima sufría episodios de violencia física.

El detenido será procesado por el delito de homicidio, mientras las autoridades continúan recopilando elementos que fortalezcan el caso en sede judicial.

