Inauguran el museo en honor a la trayectoria de “El Mágico” González 

En honor a la trayectoria del futbolista salvadoreño, Jorge “El Mágico” González, se inauguró el museo del Estadio Jorge “El Mágico” González, donde el exfutbolista fue homenajeado durante la primera fecha del evento Una Noche Mágica, donde además, se develó una estatua en su honor.

La noche del martes se abrieron las puertas del museo del Estadio Jorge “El Mágico” González, uno de los espacios más esperados por los salvadoreños ya que rinde tributo a una leyenda nacional del fútbol que destacó a escala mundial, siendo reconocido y respetado por otros grandes del fútbol.

“Me gusta muy poco hablar de mí mismo, pero estoy agradecido con toda la noble afición. Los salvadoreños decimos que es mejor hacer las cosas en vida. Estoy muy agradecido con el INDES por cada detalle y por la renovación del estadio para los jóvenes”, expresó González.

Ahora, el estadio cuenta con un museo donde se recogen muchos recuerdos de un hombre que puso en alto el nombre del país. Desde camisetas que usó mientras destacó en el Cádiz, hasta las que usó en sus equipos nacionales y otros recuerdos que serán la garantía de un legado que permanecerá en el corazón de la población que lo conoció y de las nuevas generaciones.

“El estadio ya tenía el nombre de Jorge, pero no estaba acorde, ni a lo que el deporte general necesitaba y la calidad de lo que Jorge nos ayuda a que el deporte se proyecte. Cuando empezamos, lo vi destruido. No me imaginaba estar en este momento y significa la proyección que tenemos como país, como Gobierno”, señaló el presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), sobre la remodelación del estadio.

La población podrá disfrutar de este espacio y compartir con su familia y conocer de la historia de un hombre que hizo destacar al país y que llevó alegría a los salvadoreños, pero también a los aficionados del Cádiz. Parte de su tributo fue la develación de una estatua de bronce.

Compartir esta nota