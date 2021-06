INDES y CNR firman convenio de cooperación para el desarrollo del deporte

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y el Centro Nacional de Registros (CNR), firmaron este martes un convenio de cooperación para beneficiar al deporte.

La firma del convenio fue realizada por el presidente ad honórem del INDES, Yamil Bukele, y el director ejecutivo del CNR, Jorge Camilo Trigueros, con el objetivo de agilizar trámites para el registro de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales, así como de los estudios registrales catastrales de los bienes inmuebles del Instituto.

Asimismo, el convenio de cooperación es para el mejor cumplimiento de sus misiones desde las perspectivas de sus usuarios, procedimientos y talento humano, entre otros que enmarca la Ley General de los Deportes.

“Estos son pasos muy importantes que se dan, no solamente en el gobierno, no solamente para el país, sino para una causa como la que es el deporte y que ha estado abandonada por mucho tiempo. Es un acuerdo de cooperación, de ayuda, para poder fortalecer a la institución. Y por todo ello, quiero agradecer a Jorge y en particular al CNR, por colaborarnos, asesorarnos, y principalmente para poder legalizar más de 75 inmuebles que han estado en abandono legal, porque no han tenido el debido documento donde se acredite al INDES como propietario de estas instalaciones”, dijo el presidente ad honórem del INDES.

Fuente: INDES

