Inicia la fase de divulgación, análisis y debate ciudadano del proyecto de Propuestas de Reformas Constitucionales en El Salvador

El Equipo Ad Hoc, bajo la coordinación del Vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, Con el apoyo del Consorcio para el Fortalecimiento de Procesos Electorales y políticos (CEPPS), integrado por IFES, NDI, e IRI y el involucramiento de la Asociación de Universidad Privadas de El Salvador, (AUPRIDES), y el Consejo Nacional de Rectores de El Salvador (CONARES), realizaron el inicio del proceso de divulgación, análisis, debate ciudadano del proyecto de propuestas de reformas constitucionales en El Salvador, en las instalaciones de un hotel capitalino.

Como parte del proceso de Divulgación, el Equipo Ad Hoc firmó un memorando de entendimiento con CEPPS, AUPRIDES, y CONARES, con el objetivo de unir esfuerzos para dar a conocer ante la sociedad salvadoreña el resultado del estudio realizado.



En este nuevo proceso de divulgación del Proyecto de Reformas Constitucionales, se tienen como objetivo los siguientes puntos:



*Promover un proceso de debate activo y realizar conversatorios del Proyecto en todas las universidades participantes

La Redacción de un formato del Proyecto de Reformas en lenguaje popular.



*Opinión internacional sobre el Proyecto, por un panel de expertos de renombre mundial



Eduardo Nuñez, director de la oficina de El Salvador y de los programas regionales del NDI, explicó la metodología y afirmó en su ponencia, que todas las actividades que se desarrollen se basarán en los principios de transparencia; deliberación activa; máxima publicidad de la información y pluralidad, donde los pensamientos distintos conviven de manera democrática y se expresan en forma libre, en ausencia de amenazas o formas de ser desacreditados.



Además, los foros temáticos para el estudio y propuestas de reformas serán abiertos, donde se espera la participación de las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y de expertos técnicos en la materia.



“Estamos haciendo historia y pronto vamos a testimoniar la iniciativa no de una persona o de un grupo o de un sector, si no la de toda una población que ha sido debidamente informada y que ha tenido la oportunidad de participar en este proceso” asimismo, mencionó que desde el año 2019 cuando se le realizó la propuesta al presidente Bukele la posibilidad de hacer una reforma constitucional sustancial, esta fue inmediatamente autorizada por vía del decreto ejecutivo 295 y a raíz de eso, se inició el Proyecto de Reformas Constitucionales de una manera transparente, inclusiva y amplia, donde se invitó a participar a todos los salvadoreños residentes en el país y en el extranjero para que se involucraran en la fase de estudios, procesos e iniciativas”, expresó el vicepresidente Ulloa.



“Es un honor que nos hayan tomado en cuenta para poder desarrollar el proceso de divulgación y debate del Proyecto de Reformas Constitucionales, una propuesta del equipo Ad hoc que ahora llegará a la academia para poder ser debatida, discutida y analizada, no solo por académicos universitarios, pues también estará abierto al público que se interese en estos temas transcendentales del país, las universidades debemos ser el centro de debate del pensamiento e innovación, por eso justamente es el lugar indicado.” Mencionó el Sr. Mario Antonio Ruiz, presidente de AUPRIDES y rector de la de la Universidad Francisco Gavidia.



El Sr. Fidel Nieto, presidente de CONARES y rector de la Universidad Luterana Salvadoreña, dijo. “Es una obligación de nuestras instituciones, ser parte importante en la búsqueda de soluciones en los problemas de la sociedad, un proceso que será abierto, que tiene bastantes avances; estamos retados a una gran tarea, de cómo involucrar a la sociedad en este debate.”



Con la firma de los representantes y rectores, AUPRIDES y CONARES se comprometen a ser anfitriones en los campus universitarios para realizar los debates sobre las Reformas Constitucionales y buscarán garantizar espacios de diálogo plurales y seguros. También determinarán los temas que las universidades abordarán en cada una de sus actividades en los próximos meses. Y promoverán a especialistas de sus universidades y de la sociedad civil que abordarán los temas que sean seleccionados por cada institución universitaria. La fase de divulgación tendrá 1 año de duración desde la firma del memorando de entendimiento.

