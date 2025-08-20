Inician lineamientos de disciplina en escuelas públicas y ministra supervisa cumplimiento

Día a Día News

ElSalvador–Este miércoles 20 de agosto de 2025, los estudiantes de los centros escolares públicos comenzaron a cumplir los nuevos lineamientos de orden, disciplina y presentación establecidos por el Ministerio de Educación (MINED), anunciados el pasado lunes por la ministra Karla Trigueros.

A tempranas horas de esta mañana, la ministra Karla Trigueros inició su recorrido en el Instituto Nacional de Ayutuxtepeque, de San Salvador, con el objetivo de verificar la aplicación de las medidas establecidas en el memorándum emitido para reforzar el orden y el respeto en la comunidad educativa.

Durante su visita, los estudiantes se presentaron con uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado y disposición para aprender en un ambiente donde el respeto y los buenos hábitos se promueven.

“Estamos intentando replicar el civismo y el patriotismo de nuevo en nuestras escuelas. Aparte de saludar, si alguien no viene dentro del marco, se le recordará durante el día”, afirmó la ministra Trigueros durante su recorrido.

Posteriormente, continuó su jornada de verificación en el Centro Escolar Doctor Arturo Romero, también en Ayutuxtepeque, donde constató que más de 650 estudiantes cumplieron con las disposiciones de aseo, presentación y respeto desde primera hora de la mañana.

Los lineamientos incluyen uniforme limpio, corte de cabello adecuado, presentación personal correcta, ingreso ordenado y saludo respetuoso al momento de entrar a los recintos escolares. Según el MINED, estas medidas buscan reforzar la disciplina y la convivencia armónica dentro de los centros educativos.

El memorando oficial indica que los directores de cada institución son responsables de supervisar el cumplimiento. Para ello deberán recibir a los estudiantes en los portones, verificar que cumplan con el uniforme, corte de cabello y saludo, y garantizar que se respeten todas las normas. La omisión de estas funciones será considerada una falta grave.

Previo a la entrada en vigor de los lineamientos, barberías de distintas localidades reportaron un incremento de estudiantes que acudieron para cumplir con los cortes de cabello requeridos, siendo los estilos sobrios como el “francesa clara” los más solicitados.

Algunos establecimientos ampliaron horarios de atención, y en redes sociales se compartieron imágenes de largas filas y comentarios de padres organizando a sus hijos para cumplir con las disposiciones.

El Ministerio de Educación enfatizó que, al incentivar este tipo de medidas, se siembra en cada estudiante la semilla de una ciudadanía consciente y respetuosa, como parte de su formación integral que va más allá de lo académico, preparándolos así para ser ciudadanos de bien en la sociedad. Esta perspectiva resalta que la disciplina y la presentación personal forman parte de la educación integral y del desarrollo de valores cívicos.

El cumplimiento de las disposiciones será monitoreado de manera constante, mediante informes periódicos solicitados a los directores. El MINED señaló que este control permitirá garantizar la aplicación efectiva de las normas y evitar que se relajen con el tiempo.

Padres de familia y estudiantes están llamados a participar activamente, asegurando que las reglas se respeten desde el primer día, consolidando un ambiente de orden, respeto y aprendizaje en las escuelas públicas.

