Sorteo LOTRA N.° 416 dedicado a salvadoreños en Estados Unidos

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó el Sorteo LOTRA N.° 416 a los salvadoreños residentes en Estados Unidos, en reconocimiento a quienes han migrado en distintos momentos de la historia para alcanzar sus metas personales y profesionales, sin perder el vínculo con sus raíces y tradiciones.

Durante el evento, se destacó el papel de la diáspora como motor de crecimiento para El Salvador, no solo a través del aporte a la economía familiar, sino también por su creciente participación en la inversión nacional.

Autoridades señalaron que, gracias al clima de seguridad e incentivos fiscales, muchos compatriotas han comenzado a regresar al país para emprender en diferentes rubros.

En la fase previa al sorteo, Lucía Cabrera, técnica del Departamento de Relaciones con la Diáspora, eligió el orden de introducción de los maletines a la cámara de aire. También se entregó un marco con el vigésimo que circuló durante la semana a Josué Manuel Cruz Castillo, jefe del mismo departamento, quien participó en la introducción de los premios principales a la tómbola.

Resultados del Sorteo LOTRA N.° 416

Primer Premio: $380,000 – Billete N.° 23788 Vendido

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 04030 Vendido

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 29672 Vendido

Los resultados oficiales pueden consultarse en www.lnb.gob.sv.

La institución informó además que el próximo sorteo ofrecerá un primer gran premio de $175,000. Asimismo, invitó a visitar la exposición conmemorativa por los 155 años de la Lotería, disponible en la sala temporal del Museo Nacional de Antropología (MUNA), de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., con entrada gratuita.

