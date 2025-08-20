Mié. Ago 20th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Sorteo LOTRA N.° 416 dedicado a salvadoreños en Estados Unidos

Ago 20, 2025 #Billetes, #Lotería Nacional, #premios, #Salvadoreños en EEUU, #Sorteo LOTRA

Día a Día News

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó el Sorteo LOTRA N.° 416 a los salvadoreños residentes en Estados Unidos, en reconocimiento a quienes han migrado en distintos momentos de la historia para alcanzar sus metas personales y profesionales, sin perder el vínculo con sus raíces y tradiciones.

Durante el evento, se destacó el papel de la diáspora como motor de crecimiento para El Salvador, no solo a través del aporte a la economía familiar, sino también por su creciente participación en la inversión nacional.

Autoridades señalaron que, gracias al clima de seguridad e incentivos fiscales, muchos compatriotas han comenzado a regresar al país para emprender en diferentes rubros.

En la fase previa al sorteo, Lucía Cabrera, técnica del Departamento de Relaciones con la Diáspora, eligió el orden de introducción de los maletines a la cámara de aire. También se entregó un marco con el vigésimo que circuló durante la semana a Josué Manuel Cruz Castillo, jefe del mismo departamento, quien participó en la introducción de los premios principales a la tómbola.

Resultados del Sorteo LOTRA N.° 416

  • Primer Premio: $380,000 – Billete N.° 23788 Vendido
  • Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 04030 Vendido
  • Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 29672 Vendido

Los resultados oficiales pueden consultarse en www.lnb.gob.sv.

La institución informó además que el próximo sorteo ofrecerá un primer gran premio de $175,000. Asimismo, invitó a visitar la exposición conmemorativa por los 155 años de la Lotería, disponible en la sala temporal del Museo Nacional de Antropología (MUNA), de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., con entrada gratuita.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Inician lineamientos de disciplina en escuelas públicas y ministra supervisa cumplimiento

Ago 20, 2025
El Salvador

El Salvador confirma cuarto caso de miasis humana por gusano barrenador

Ago 20, 2025
El Salvador

Gobierno entrega 12,000 carnés fronterizos en zonas delimitadas por la CIJ

Ago 20, 2025
error: Contenido protegido