Investigación del Síndrome de Intestino Irritable (SII)

Investigadores de Cedars-Sinai encuentran que las pruebas de aliento en pacientes con SII pueden resultar en un tratamiento más efectivo

Un nuevo estudio dirigido por investigadores de Cedars-Sinai encontró que el uso de pruebas de aliento para identificar perfiles de gases intestinales puede conducir a terapias más personalizadas para personas diagnosticadas con síndrome del intestino irritable (SII). El trastorno gastrointestinal más común afecta del 10% al 15% de la población mundial.

El espectro de la enfermedad del SII incluye subtipos que son predominantemente de diarrea (SII-D) o predominantemente de estreñimiento (SII-C). Los científicos de Cedars-Sinai han relacionado patrones microbianos productores de gas específicos en el tracto intestinal con los diferentes subtipos de SII.

En el estudio, publicado en el American Journal of Gastroenterology, los investigadores examinaron los datos de dos ensayos clínicos aleatorios controlados y encontraron firmas microbianas distintivas asociadas con los dos subtipos de SII.

“Encontramos una relación clara entre los resultados de las pruebas de aliento y el microbioma intestinal, siendo cada uno un predictor de los fenotipos del SII”, afirmó el Dr. Mark Pimentel, director ejecutivo del Programa de Ciencia y Tecnología Médicamente Asociadas (MAST por sus siglas en inglés) en Cedars-Sinai y autor senior del estudio.

“Usando pruebas de aliento para identificar perfiles de gases intestinales, así como análisis de heces, encontramos que los pacientes con SII-C, que presentaban con más frecuencia estreñimiento, tenían niveles más altos de metano y organismos productores de metano en el intestino. Por el contrario, los sujetos con SII-D, para quienes la diarrea es común, mostraron niveles elevados de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno en el aliento, así como una mayor abundancia relativa de bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno en su microbioma intestinal”, dijo Pimentel, quien también es profesor de Medicina.

Los investigadores pudieron identificar vínculos entre la presencia de organismos específicos en el intestino y la expresión de la enfermedad. Methanobrevibacter smithii parecía ser el principal microorganismo productor de metano en el SII-E. Las bacterias generadoras de sulfuro de hidrógeno en el SII-D fueron Fusobacterium y Desulfovibrio.

“Aunque el mecanismo subyacente del síndrome del intestino irritable no se ha entendido bien, seguimos descubriendo que el microbioma intestinal juega un papel clave. En nuestro estudio, los sujetos con SII-C con un perfil distintivo de gas metano en el aliento tenían una mayor diversidad de microbios en el tracto intestinal. Por el contrario, se encontró una diversidad microbiana más baja en sujetos con SII-D con mayor cantidad de sulfuro de hidrógeno en el aliento”, dijo María Jesús Villanueva-Millan, PhD, científica del proyecto en el Programa de Ciencia y Tecnología Asociada Médicamente (MAST) y autora principal del estudio.

La medición de hidrógeno, metano y sulfuro de hidrógeno a través de pruebas de aliento no invasivas es esencial para comprender completamente el SII y desarrollar tratamientos efectivos, agregó Villanueva Millán.

“Conocer los microtipos con tanto detalle ya está conduciendo a terapias personalizadas para el SII-C y el SII-D. Este enfoque de medicina de precisión incluirá nuevas farmacológicas, incluido el uso de antibióticos, así como el desarrollo de nuevas estrategias de dieta para cada subtipo de enfermedad”, dijo Pimentel.

Este estudio fue financiado en parte por The Monica Lester Charitable Trust, Bausch Health, The Elias, Genevieve and Georgianna Atol Charitable Trust y The National Philanthropic Trust.

