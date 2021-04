Irina Baeva celebra el cumpleaños de Gabriel Soto junto a las hijas del actor

La actriz, Irina Baeva celebró el cumpleaños de su pareja Gabriel Soto junto a las hijas del actor, Elissa Marie y Alexa Miranda, con un delicioso almuerzo en un restaurante mexicano

“Feliz cumpleaños al hombre más noble, al ser humano más bello por dentro y por fuera, al alma más generosa que conozco! ❤”, escribió la actriz rusa en sus redes sociales.

“¡Amo, disfruto y valoro demasiado todos los momentos a tu lado, y no puedo sentirme más feliz y afortunada de poder celebrar tu vida juntos! ¡Que el universo te llene de alegría, bendiciones, salud, amor y mucha felicidad, que se hagan realidad todos los sueños, planes y deseos porque te lo mereces todo y más! Gracias por ser el mejor hombre, que me ha enseñado tantas cosas, y que día tras día me hace ser mejor mujer. ¡Te amo con todo mi corazón!”, expresó compartiendo una foto en la que el actor posa sosteniendo un pastel.

Por su parte, Soto posteó: “Y sí, hoy es mi cumple. Llego a los 46 años con más canas, más arrugas jajajajaja, pero con más bendiciones, alegrías y motivos para dar GRACIAS y más GRACIAS a la vida”.

Asimismo, agregó: “GRACIAS a tod@s los que me escribieron y felicitaron hoy. Me siento halagado con tantas muestras de cariño”.