Yordi Rosado relata cómo fue internar a su padre en una clínica psiquiátrica

By: Agencias

Yordi Rosado recordó uno de los momentos más difíciles a los que se ha enfrentado a lo largo de sus 49 años y es que en su juventud tuvo que ayudar a su padre a afrontar su alcoholismo.

En una conversación junto a Martha Higareda para el podcast De Todo Un Mucho, el conductor reveló los detalles detrás de la adicción de su padre y cómo lo llevó a una clínica psiquiátrica.

Según lo que recordó el también productor, su padre tenía problemas con el alcohol, sin embargo, en una lucha por ayudar al hombre que le dio la vida, en más de una ocasión lo internó en clínicas de rehabilitación.

Y, de acuerdo con su testimonio siempre están las recaídas, por lo que “es muy difícil quitarte una adicción y más con una sustancia como el alcohol o las drogas”.

Tal y como fue el caso de su papá con el alcoholismo y según detalló, tras varias de las recaídas de su padre, tomó la decisión de volver a rehabilitarlo.

Pero, para su sorpresa, “la segunda o tercera vez que recayó lo llevé a una clínica donde me dijeron ‘ya no puede estar aquí’, o sea, él ya tiene unos ataques de agresión muy fuertes”, recordó.

La explicación que le dieron en aquel centro de rehabilitación fue que por el grave problema de adicción por el alcohol se había llegado a la siguiente etapa, es decir, una afectación en el cerebro.

Mismo daño que también comenzó a afectar el comportamiento de su padre y por lo que no lo podían mantener en ese lugar; según explicó Yordi “lo mandaron a una clínica especial” ya que tenía “ataques de agresión muy fuertes”.

A partir de este momento fue cuando la angustia y ansiedad del autor de ¡Sin Pretextos! Cambia el pero por el puedo comenzaron a desarrollarse porque tenía que llamar todos los días para ver el progreso de su padre.

Por lo que explicó: “no sabes la angustia que es eso, o sea, tú como chavo, como hijo de tus papás estar hablando para pedir, para ver cómo está tu papá, para ver cómo lo dejaste, así como si lo dejaras en la escuela, en una guardería, es horrible”.

Claro que lo que siguió sería un nuevo momento de incertidumbre para la familia ya que el primer día en la nueva clínica todo fue de maravilla, pero al segundo día le dijeron “ha estado muy mal, muy agresivo”.

Finalmente, en el tercer día se enfrentó con una terrible noticia: “Me dijeron ‘nos da mucha pena, pero tienes que venir por él porque no puede estar aquí’”, recordó.

Pues tanta era la agresividad por las afectaciones en el cerebro que, de acuerdo con el doctor que lo atendió: “Ya está muy lastimado o afectado su cerebro en ciertas partes de él, por eso tiene un problema de irá”.

Además de lo anterior, el mantenerse aislado y en abstinencia incrementaron los ataques de irá.

Finalmente, el doctor recomendó mandarlo a un psiquiátrico, declaración de la que Yordi recuerda “fue el momento más cañón que he escuchado en mi vida”.

Y para enfrentarse a esta nueva etapa en la que tenían que hablar con el padre de Yordi Rosado e ingresarlo a una clínica psiquiátrica los médicos hablaron con él para convencerlo y fuera por voluntad propia.

En caso de que el padre se negara “afuera había una ambulancia ya con gente del psiquiátrico para poderlo obligar; yo casi me muero, te juro que es de los momentos más difíciles de mi vida”, aseguró el conductor.

A pesar de ello, el papá de Yordi se negó y a los cuatro enfermeros que estaban a cargo les costó someterlo para colocarle una camisa de fuerza.

Sobre ese difícil episodio Yordi agregó que su padre volteó a verlos, a él y a su hermana, con ojos de “por favor, se los suplico, no. Como de ‘Mi hijito, no; mi amor, no, por favor diles que no’ y yo aguantando, sosteniendo a mi hermana de la mano”.

Cuando se dirigían al psiquiátrico, su padre en la ambulancia y Yordi en su auto sucedió el momento de crisis: “ahí me dio un break, o sea, nunca en mi vida me había pasado eso”, recordó.

De tal momento Yordi Rosado explicó que las piernas le temblaban y no podía mantenerse de pie, hasta que le llegó una crisis de ansiedad y “lloré como bebé de ver a mi papá, que es la persona que admiras”.

Sin embargo, tras el momento más difícil en la vida del también youtuber, aseguró que tras cuatro o cinco meses su padre finalmente salió del psiquiátrico “muy bien y no volvió a recaer nunca”, concluyó.