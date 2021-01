Isidro Márquez: “Ayutuxtepeque necesita desarrollo de un mejor dinamismo en el comercio”

José Isidro Márquez, licenciado en Ciencias Políticas, con 33 años de servicio en instituciones de gobierno y empresa privada, uno de los fundadores del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA (2009), regidor por el mismo partido en 2018 y ahora aspirante al puesto de elección popular por el municipio de Ayutuxtepeque.

Isidro Márquez responde que dada a la necesidad de ayudar a algunas situaciones del municipio, las cuales son necesarias de solventar y atender de primera mano, se perfila como el candidato adecuado para la comuna de Ayutuxtepeque por el partido GANA.

“Tengo más de 20 años de residir en Ayutuxtepeque y otros 23 años que he residido en municipios aledaños como Mejicanos. Entonces tengo los suficientes conocimientos y los suficientes entendidos de las necesidades de la gente porque vivimos aquí a diario andamos a la par de ellos, conocemos todo lo que ellos viven y al mismo tiempo nosotros lo vivimos por eso es que consideramos la necesidad de poder ayudar al frente de esta contienda en este 2021”, expresó al medio Día a Día News el Lic. Márquez.

Asimismo, el contendiente por la comuna nos expresó que: “La cantidad de gente que vive a diario siente la necesidad de un mejor desarrollo de un mejor dinamismo en el comercio, de un mejor ordenamiento en cuanto al transporte, en cuanto a los parqueos, una mejor accesibilidad a la educación a la salud, de un mejor cuido al medio ambiente y de atenciones directas como es el género, la juventud y la tercera edad”.

De acuerdo a esas problemáticas asegura que han construido su propia plataforma municipal que lleva cuatro ejes fundamentales para el desarrollo del plan de gobierno en caso de quedar electos por la población.

En cuanto al ingreso anual por tasas e impuestos en el municipio nos comentó que es poco, ya que la comuna cuenta con un presupuesto anual aproximado de cuatro millones seiscientos mil dólares para poder hacer el desarrollo y poder crear y mantener todos los programas de beneficio a la población.

“No se pueden crear más impuestos, no podemos nosotros implementar más tasas porque las que ya están son las que se deben ejecutar de acuerdo al ordenamiento y a las leyes vigentes”, aseguró Márquez con respecto si habrían cambios de tasas e impuestos en caso de ganar las próximas elecciones.

De igual manera nos reiteró que en caso de llegar a administrar la comuna, lo que deben esperar los ayutuxtepequenses es el desarrollo y dinamismo de la economía en el casco urbano, “nosotros le apostamos a dinamizar el comercio aquí, en lo que se refiere el comercio está bastante apagado y muy limitado es muy mínimo el comercio que existe, solo tenemos unas dos empresas nada más, digamos que son las que nos puede generar algún tipo de tasas y de ahí generalmente es un municipio dormitorio” agregó.

También nos mencionó que lleva la propuesta de crear una mesa de un asocio público privado con la empresa privada y generar las facilidades a la empresa privada para atraerla al municipio, para que sea la empresa privada que invierta genere empleos y dinamice el comercio local.

“Nosotros aquí en Ayutuxtepeque no tenemos un centro comercial, no tenemos empresas como la Pizza Hut, Pollo Campero, Banco Agrícola, ósea no tenemos empresas que son de beneficio y que tienen que estar al alcance de la población”, dijo el candidato a alcalde.