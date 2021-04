Ismael Cala impartirá el taller “Fuera lo tóxico”

El comunicador, autor y estratega Ismael Cala impartirá un taller presencial titulado “Fuera lo tóxico: creando relaciones saludables”, el cual llevará a cabo este sábado 17 de abril de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Cala Center de la ciudad de Miami.

La temática de la actividad se basa en construir relaciones saludables, tema que según Cala es importante para el desarrollo de habilidades que nos permitan dar prioridad a la primera relación que debemos cuidar: con nosotros mismos.

“Más allá de si el uso del término es moda o no, la realidad es que una relación tóxica es aquella que está basada en la dependencia emocional. Nuestra cultura latina nos ha hecho creer que, si no hay sufrimiento, no hay amor”, puntualizó el comunicador.

El Cala Center, lugar donde se realizará el evento, recibirá a los participantes que podrán vivir todo un día de actividades, tanto personales como interpersonales, respetando todos los protocolos de bioseguridad.



“La seguridad es nuestra prioridad. Se respetarán las normas y protocolos sanitarios establecidos por el condado Miami-Dade en la fecha de cada actividad”, aclaró la compañía Cala Enterprises.

Si deseas formar parte de esta actividad, puedes inscribirte en la página web: www.ismaelcala.com/calacenter o al WhatsApp: +1 305 360 9940