Israel retrasa la invasión de Gaza a la espera de que EEUU envíe defensas aéreas a Oriente Próximo

El Gobierno de Israel aceptó retrasar su invasión de la Franja de Gaza a petición de Estados Unidos, para que pudiera desplegar nuevos sistemas de defensa aérea para proteger a sus tropas desplegadas en Oriente Próximo, según fuentes consultadas por el diario estadounidense ‘The Wall Street Journal’.

Varias funcionarios estadounidenses e israelíes han contado al citado periódico que el Pentágono tiene previsto desplegar cerca de una docena de estos sistema de defensa en los países donde están apostadas tropas de Estados Unidos, esperando que estén operativos para final de semana.

Dichas defensas serían reubicadas en Irak, Siria, Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, ante el temor de que la invasión del enclave palestino, no solo pusiera en peligro la vida de más civiles y de los rehenes, sino también sirviera de pretexto para atacar las posiciones de Estados Unidos en la región.

Asimismo, y según esas mismas fuentes, para “evitar inflamar aún más las tensiones en la región”, Estados Unidos propuso a Israel una “combinación” entre “ataques aéreos de precisión” e “incursiones especiales selectivas”.

Sin embargo, otra fuente del Pentágono ha desmentido a la cadena de televisión Al Yazira esta versión y ha recalcado que no solo no han tenido conocimiento de ninguna solicitud relacionada con estas operaciones, sino que además Estados Unidos no determina el momento ni la forma las operaciones de las fuerzas israelíes.

“Estamos listos para defender nuestras fuerzas e intereses en Oriente Próximo”, ha subrayado, no obstante, esta misma fuente del Departamento de Defensa.

El pasado fin de semana, y a medida que crecían las tensiones en la región –con otro frente israelí en Líbano–, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió de que habría represalias si las tropas estadounidenses eran atacadas en el curso del conflicto entre Israel y Hamás.

Poco después del inicio de los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza, Estados Unidos anunció el despliegue de dos portaaviones, buques de guerra y unos 2.000 marines en aguas del mar Mediterráneo.

