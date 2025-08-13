Ivonne Nóchez logra oro histórico para El Salvador en Chengdú 2025

Día a Día News

La atleta salvadoreña Ivonne Nóchez se coronó este lunes campeona en los 100 metros sprint de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, registrando un tiempo de 10.702 segundos. Con esta marca, Nóchez superó a la francesa Haila Brunet, que finalizó en 10.742, y a la guatemalteca Dalia Soberanis, con 11.275 segundos, logrando la primera medalla de oro para El Salvador en la cita deportiva.

Durante la ronda preliminar, Nóchez obtuvo el mejor tiempo junto a Brunet, ganando su heat con 10.945 segundos. En las semifinales, la salvadoreña mantuvo su ritmo y terminó por delante de la chilena Catalina Lorca (11.246) y la colombiana María Fernanda Timms (11.403), asegurando su lugar en la final.

Para llegar en óptimas condiciones, Nóchez viajó con anticipación a China y realizó un proceso de aclimatación que incluyó adaptación al cambio horario. Antes de la competencia, señaló que representar a El Salvador en los Juegos Mundiales implicaba esfuerzo, disciplina y sacrificio, y destacó su papel como única representante del país en la disciplina.

Los Juegos Mundiales Chengdú 2025 reúnen deportes que no forman parte del programa olímpico, permitiendo que atletas de distintas naciones compitan en diversas disciplinas. La competencia se ha consolidado como un escenario internacional para deportes alternativos y modalidades juveniles y senior.

Tras su participación en Chengdú, Nóchez continuará su calendario competitivo en Paraguay, donde disputará los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Allí competirá en los 200 metros meta contra meta y los 500 metros más distancia, ampliando su participación internacional en la temporada 2025.

Ivonne Nóchez ya había marcado precedentes en el deporte salvadoreño. En octubre de 2022, obtuvo la medalla de oro en los 200 metros meta contra meta categoría juvenil durante los Juegos Mundiales de Patinaje en Buenos Aires, Argentina. Esa misma cita le permitió sumar otras dos preseas doradas en vuelta al circuito y los 100 metros carriles.

En septiembre de 2024, Nóchez se proclamó campeona mundial en su primer año en la categoría mayor o senior durante los World Skate Games celebrados en Montesilvano, Italia. Estos logros consolidan a la atleta como una de las principales representantes de El Salvador en competencias internacionales de patinaje y sprint.

