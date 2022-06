Jhonny Depp gana el juicio por difamación contra Amber Heard

Escucha este artículo Escucha este artículo

Este día se dió a conocer el veredicto del juicio de Jhonny Depp contra Amber Heard por difamación, después de largo juicio mediático.



El actor Jhonny Depp demandó a su exesposa Amber Heard, por difamación debido a la publicación de un artículo de opinión de 2018 que escribió para The Washington Post donde se describía a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.



Sin embargo, el nombre de Depp no se menciona directamente en el artículo, lo que le costó pérdidas de papeles de actuación.



Por su parte, Heard contrademandó a su exmarido por difamación por las declaraciones que hizo el abogado de Depp sobre sus denuncias de abuso.



Después de días de espera, finalmente el jurado encontró que ambos se difamaron mutuamente.



El jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. El jurado otorgó a Heard US$ 2 millones en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos.



Heard mantuvo la mirada baja mientras se leía el veredicto. Depp no estuvo presente en la corte.

86 total views, 86 views today