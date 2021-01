José Pérez: “Lo que viene para el futuro implica retos muchos más grandes para la educación superior”

Redacción: Fredy Ortiz.

José Roberto Pérez Doctor en Ciencias de la Comunicación y docente del Departamento de Periodismo en la Facultad de Ciencias y Humidades de la Universidad de El Salvador, actualmente imparte las asignaturas de Radio y Televisión.

En esta ocasión el Dr. Pérez nos comentó en una entrevista sobre su vida profesional en tiempos del COVID-19.

Él nos comentaba que los cambios que se están teniendo hasta hoy en día no corresponden directamente de la pandemia por el COVID-19, sino que estas medidas sanitarias de la cuarentena lo único que han hecho es acelerar el proceso de cambios sociales que ya estaban determinados por las tecnologías.

“Más allá de las teorías de la conspiración, si este virus fue creado con algunos fines de mutaciones sociales verdad, yo si creería que en el fondo hay un proceso de acelerar algunos aspectos de transformación del individuo y sus relaciones sociales en relación a la globalidad”, expresó el Dr.

De la misma manera nos explica que los cambios y adaptaciones a la modalidad en línea han sido bastante complicadas incluso para él, que cuenta con estudios basados en las ciencias de la comunicación. Considera que pasar de la educación presencial a la modalidad en línea a través de la virtualidad, fue un reto grande para tratar de asumir las tecnologías que demandaban esfuerzo y dedicación para mantener la calidad de los programas de estudio.

“Este año 2020, fue un año traumático, porque tuvimos que hacerlo de golpe, por más preparado que estuvieras fue de golpe, es decir todo lo tuviste que hacer al mismo tiempo y yo les cuento mi experiencia personal, yo que estaba muy atento a los cambios y me di cuenta que tuve que hacerlo todo de golpe y eso me motivo, pero al mismo tiempo reconozco que fue muy pero muy pesado”.

Sin embargo, considera que ha habido buenos resultados a través de diferentes plataformas y esto ha logrado avanzar la sociedad en cuanto a mayor conocimiento, “las discusiones las formas del tránsito del conocimiento a través de los webinar, las conexiones a través de videollamadas dio un salto de calidad que te permite ir avanzando en este esfuerzo por masificar cada vez más el conocimiento, entonces claro las conferencias, ponencias y foros pues permitió también tener un acceso bastante interesante de como buscar la difusión del conocimiento”.

Con respecto a nivel psicológico el Dr. En ciencias de la comunicación nos dijo “a nivel personal pues creo que la cuarentena opero cambios en cada uno de nosotros y yo no puedo estar exento de ese efecto psicológico que tiene en nosotros sobre todo por la falta de movilidad o el estrés que puede provocar el estar encerrados, aunque sea en la propia casa”. Aunque considera que de alguna forma ayudo también a atender algunos aspectos de los hogares y comunidades.

También asegura que antes de la pandemia ya contaba con un espacio adecuado para trabajar, por ende, no necesitó abrir otro espacio. Además, nos compartió que ya contaba con las herramientas tecnológicas y todo lo necesario para impartir sus clases y esto se debe a que las asignaturas de radio y televisión requieren este tipo de herramientas adecuadas, así como también nos expresó que el internet residencial que posee es muy bueno para realizar sus trabajos.

Nos comentaba que a pesar de tener un buen internet, un problema externo que se le presento fue el de la electricidad “hasta ahora me percate la perdida que tiene la electricidad es decir yo no me había fijado que cada cierto tiempo se iba la electricidad y regresaba y como en dos o tres ocasiones esto me obligó a interrumpir mis clases”.

Con respecto a la educación que ha impartido en el transcurso de la pandemia asegura que ha visto resultados positivos porque de alguna manera sus estudiantes hicieron reflexión; pero considera que él y los demás docentes siempre deben preguntarse ¿Cuánto es el nivel de estrés innecesario que se les mete a los estudiantes y que al final termina afectado su rendimiento? ya que hoy en día también existe demasiada información y eso provoca mayor estrés a los estudiantes.

Por último, nos expresó que considera que, si se da un retorno a la normalidad como se venia trabajando anteriormente antes de la cuarentena, todo lo aprendido y las adaptaciones tecnológicas que se realizaron para la masificación del conocimiento podrían sostenerse.

“Hemos logrado avanzar en esa vía todos, tengo colegas de más edad que son docentes que les cuesta el tema tecnológico lógicamente por la generación, pero que ahora me han sorprendido las cosas que han hecho, o sea es brillante me sorprenden han dado un salto cualitativo muy importante, pero aún hay mucho que hacer, fuimos forzados a esto”, no expresó el educador.

Así mismo nos adelantó que: “lo que viene para el futuro implica retos muchos más grandes para la educación superior, de cómo construir una pedagogía y una didáctica más próxima a las herramientas tecnológicas”.