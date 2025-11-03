Jueza extiende bloqueo a despliegue de Guardia Nacional en Portland

Día a Día News

EEUU–Una jueza federal de Estados Unidos decidió extender el bloqueo que impide el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, Oregón, manteniendo en suspenso la orden del presidente Donald Trump y generando dudas sobre competencias y tensiones políticas.

Karin Immergut, la jueza encargada del caso, dictaminó que la suspensión se mantenga vigente al menos hasta el viernes, luego de tres días de audiencias. Aunque las tropas de la Guardia Nacional llevan semanas en bases de Portland, su despliegue activo sigue en pausa a la espera de la resolución legal.

El Gobierno federal sostiene que la presencia de la Guardia Nacional es necesaria para proteger a las fuerzas locales y al personal migratorio frente a la escalada de protestas en la ciudad. Sin embargo, las autoridades estatales y locales califican esta medida como una injerencia sin precedentes por parte de la Administración central.

En su fallo, la jueza concluyó que el Ejecutivo no ha demostrado que la situación de seguridad en Portland esté fuera de control, destacando que los episodios violentos registrados son “aislados y esporádicos”, desde que comenzaron las manifestaciones en junio pasado.

Además, descartó la existencia de una “rebelión” o de un “grupo organizado” capaz de subvertir la autoridad local, contradiciendo así los argumentos presentados desde Washington, que Trump ha utilizado para responsabilizar al Partido Demócrata.

