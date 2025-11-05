Sube a los nueve los fallecidos tras el accidente de un avión de carga Kentucky

Día a Día News

EEUU–Las autoridades de Kentucky confirmaron que al menos nueve personas murieron tras el accidente de un avión de carga que se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Alí, en Louisville. El número de víctimas podría aumentar, según informaron las autoridades locales.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, lamentó el siniestro a través de su cuenta en X, donde expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. “El número de muertos ha aumentado al menos a nueve, con la posibilidad de que sean más. Ahora estas familias necesitan apoyo y acompañamiento en estos momentos inimaginables”, publicó el mandatario estatal.

Por su parte, el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, confirmó que los equipos de rescate localizaron a las nueve víctimas entre los restos del avión de la empresa UPS, que tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye, en Honolulu, Hawái.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17:15 del martes, hora local, según reportó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). La aeronave se precipitó contra unas instalaciones de la empresa UPS, lo que provocó un incendio que fue controlado tras varias horas de trabajo por parte de bomberos y equipos de emergencia.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación conjunta para determinar las causas del accidente. Por el momento, no se ha confirmado si el avión transportaba carga peligrosa ni cuántas personas se encontraban a bordo al momento del impacto.

Equipos especializados continuaron en el lugar durante la madrugada para asegurar la zona y recuperar evidencia. Las autoridades locales pidieron a la población evitar el área afectada, mientras las labores de investigación y limpieza siguen en curso.

El aeropuerto Muhammad Alí suspendió temporalmente las operaciones en una de sus pistas tras el incidente, aunque el resto de vuelos se reanudaron horas después. La empresa UPS no ha emitido aún un comunicado oficial sobre el accidente ni sobre la identidad de las víctimas.

El siniestro ha generado una fuerte conmoción en Louisville, ciudad que sirve como sede principal de operaciones aéreas de la compañía. Las autoridades estatales informaron que en los próximos días se brindará información adicional conforme avance la investigación.

