Jueza ordena retirar infraestructura de ‘Alligator Alcatraz’

Día a Día News

EEUU–Una jueza federal de Florida ordenó este jueves que el centro de detención de migrantes conocido como ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en los Everglades, detenga la admisión de nuevos internos y retire parte de su infraestructura en un plazo de 60 días.

La magistrada Kathleen Williams, quien ya había paralizado temporalmente las obras de ampliación del centro a principios de agosto, prohibió además la instalación de cualquier infraestructura adicional en el aeropuerto abandonado donde se encuentra el recinto.

La orden establece que «todos los generadores, gas, aguas residuales y otros recipientes para desechos y residuos» agregados recientemente deben ser retirados dentro del plazo fijado. La medida responde a una demanda presentada por grupos ambientalistas e indígenas que alertaron sobre los posibles impactos medioambientales de las instalaciones.

El centro se encuentra en una zona de los Everglades caracterizada por humedales y fauna diversa, incluyendo caimanes, especie que da nombre a la instalación. Las instalaciones fueron construidas alrededor de una pista de aterrizaje de entrenamiento para pilotos, prácticamente en desuso, de 3,400 metros de longitud y forman parte de un enclave de 101 kilómetros cuadrados, situado a unos 70 kilómetros de Miami.

La Administración Trump buscaba ampliar el centro para consolidarlo como un referente en su política migratoria, que incluye acelerar las detenciones y deportaciones de inmigrantes en situación irregular.

La decisión judicial representa un obstáculo temporal a esos planes y resalta las tensiones entre medidas de control migratorio y preocupaciones ambientales.

Compartir esta nota