Juzgado dicta detención provisional a 13 miembros de la barra del Alianza por desórdenes

ElSalvador–El Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad, inició la audiencia contra 14 personas —13 hombres y una mujer— vinculadas a la barra brava del Alianza Fútbol Club, acusadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por daños agravados, lesiones y desórdenes públicos agravados.

El tribunal autorizó la conciliación entre las partes por los delitos de daños y lesiones. Los imputados entregaron $2,500 al propietario del autobús afectado y $200 a cada una de las cuatro víctimas de lesiones como responsabilidad civil.

Por el delito de desórdenes públicos agravados, el juzgado ordenó instrucción formal con detención provisional para los 13 hombres, mientras que a la única mujer imputada se le otorgaron medidas sustitutivas debido a su estado de salud.

Los procesados fueron detenidos tras ser identificados como responsables de un incidente violento ocurrido el sábado 25 de octubre en el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en la ruta hacia Santa Ana.

La investigación fiscal establece que el altercado comenzó con un intercambio de insultos entre aficionados, que derivó en agresiones, lesiones y daños materiales, incluyendo la rotura de vidrios del autobús que transportaba a la barra del Club Deportivo FAS.

#Audiencia | Esta mañana, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.



Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros… pic.twitter.com/XPUuemIbdG — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 11, 2025

