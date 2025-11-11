«Cada decisión y esfuerzo está construyendo tu futuro»

Por : Carlos Huezo

Sociólogo y analista político

Opinión–En El Salvador, hace una década era impensable cambiar esa inseguridad y violencia que aquejaba al pueblo salvadoreño, en ese éxodo gobernado por arena y frente, los números fueron tan alarmantes, sobre todo en el fatídico año 2015 registrando un récord de 6,657 asesinatos lo que se tradujo en una tasa de 104.2 a 106.3 homicidios por cada 100,000 habitantes convirtiéndonos en la capital mundial del asesinato. Sumergidos en el caos, sangre y dolor dónde enlutaron hasta la saciedad al pueblo honesto y trabajador.

Sin embargo, de cara al 2027, hacen un llamamiento a los salvadoreños, para que se les de una oportunidad, pues aseguran haber cambiado y siguen sin votar en la asamblea legislativa para brindarle seguridad al pueblo, siguen repudiando con sus conductas la seguridad y la libertad de la que goza el pueblo salvadoreño.

Pero las distintas mediciones, ratifican de manera contundente, la credibilidad y el respaldo categórico para con el actual mandatario Bukele, por parte de los salvadoreños.

Devolverle la identidad, la esperanza y la libertad a un pueblo sumergido en dolor, sangre y luto, no fue nada fácil a su llegada en el 2019, una tarea titánica y articulada, que como pueblo salvadoreño agradecen colosalmente.

Hace dos días sucedió una lamentable tragedia en el centro histórico, y con mucha tristeza se perdió una vida humana en el incidente, que ya las autoridades esclarecieron.

Pero como siempre corrieron los remanentes opositores con sus megáfonos a condenar la tragedia, como si el pueblo ya olvidó los veinte asesinatos al día cuando gobernaban, buscando que el pueblo odie a la fuerza armada al compararla con los cuerpos de seguridad del conflicto armado, algunos sin duda represivos.

Está es una nueva fuerza armada, amiga, dinámica, enérgica que brinda seguridad a los salvadoreños, al parecer estos opositores siguen adoctrinados, dogmatizados sin darse cuenta de esta nueva realidad.

Sin duda falta mucho por hacer, pero a mí parecer los salvadoreños tenemos claro que el actual mandatario Bukele, tiene el talante, la visión y el intelecto para continuar por la ruta correcta hacia el desarrollo de un nuevo El Salvador.

Culminó citando una frase célebre y vigente de Herbert Spencer: «El progreso no es un accidente, sino una necesidad.»

Cuidemos este nuevo El Salvador.

