Kathy Higgins publica su nueva obra “Lo que hay detrás de un divorcio”

La autora Kathy Higgins lanzó su nuevo libro “Lo que hay detrás de un divorcio”, el cual fue publicado por la editorial Page Publishing y presenta estrategias y consejos que ayudan a superar rápido y a salir airosos de esta etapa del divorcio, que algunas veces es traumática, destacando como la actitud que se tome frente a ella puede cambiar tu situación y la manera de sobrellevar estos eventos.

“Porque tu sueño de hadas se convirtió en tu peor pesadilla y ya no sabes cómo despertar de ella; no te desesperes, siempre hay soluciones para todo, solo depende de ti, tú eres quien tiene el poder de cambiar tu situación. Estás pasando por una situación muy difícil en tu matrimonio y dudas en divorciarte o irremediablemente ya no hay otra solución que el divorcio, o te encuentras confundido por una cuarentena que te hace sentir que ya no puedes más con tu relación de pareja, o ya se ha tomado la decisión del divorcio o ya estás pasando por un proceso de divorcio, y dicha situación te resulta muy difícil o dolorosa o simplemente quisieras terminar de la mejor manera posible al momento de decirle adiós a tu matrimonio; entonces este libro es para ti”, comentó Kathy.

Higgins, una abogada experta en divorcios con conocimientos en psicología, y con 15 años de experiencia en el ámbito legal; de espíritu altruista y naturaleza optimista a quien le encanta ayudar a las personas motivándolas para que solo vean el lado bueno y brillante de su vida.

Si deseas leer más acerca de este libro, el cual toca un tema muy interesante para aquellas personas que están pasando por esta situación puedes hacerlo a través de la compra física en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.