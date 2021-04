Kia registra un récord histórico de ventas en el primer trimestre del 2021

Kia Motors America (KMA) anunció este 05 de abril sobre un récord histórico de ventas en el primer trimestre. En marzo, las ventas de Kia incrementaron un 9 % en comparación con el primer trimestre anterior, establecido en 2016. Con un cierre récord, Kia entregó 66,523 vehículos en marzo, y los modelos K5 y Seltos registraron el mejor desempeño mensual de su historia.

Para el mes de marzo de este año se constituye el mejor mes y récord histórico de ventas en el primer trimestre para Kia en Estados Unidos. También el modelo Telluride continuó su trayectoria histórica y registró las mejores ventas de marzo dos años después del lanzamiento del modelo.

“Después de superar a la industria el año pasado, Kia nuevamente demuestra avances en 2021, y establece récords de ventas a medida que más clientes nuevos descubren el diseño y la calidad de clase mundial incorporados en cada uno de nuestros sedanes deportivos y SUV”, mencionó el presidente y director ejecutivo de Kia Motors North America y Kia Motors America, Sean Yoon.

Así mismo, explicó que los lanzamientos exitosos de los nuevos Sorento y Carnival se han sumado al ímpetu generado por el Telluride y han ayudado a impulsar la marca Kia hacia nuevas alturas con un potencial aun mayor para el crecimiento a futuro.

Además de su desempeño de ventas récord, Kia se llevó una serie de premios de la industria en marzo de 2021, que incluyen: Ocho vehículos Kia (Soul, Forte, K5, Stinger, Seltos, Sportage, Sorento y Telluride) obtuvieron las designaciones Top Safety Pick Plus (TSP+, Elección Más Segura Plus) y Top Safety Pick (TSP, Elección Más Segura) por parte del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) U.S. News & World Report nombró al Telluride el “Mejor SUV de 3 filas de asientos para las familias” por segundo año consecutivo.

FUENTE: Kia Motors America.