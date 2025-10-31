Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro : «el equipo es lo más importante»

Día a Día News

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, recibió este viernes la Bota de Oro que lo acredita como máximo goleador de las Ligas europeas durante la temporada pasada. El francés, que marcó 31 goles en Liga, expresó su satisfacción y señaló que espera repetir el logro esta temporada, aunque destacó que “el equipo es lo más importante”, ya que sin sus compañeros los premios individuales serían imposibles.

El acto se realizó en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu, donde Mbappé estuvo acompañado por sus compañeros de plantilla y el cuerpo técnico dirigido por Xabi Alonso. “Es un placer recibir la Bota de Oro, gracias al ‘presi’, a la gente de Marca y de ESM por este premio. Es un momento importante, es la primera vez y significa mucho para mí como delantero”, declaró el jugador.

El francés también agradeció a sus compañeros: “Gracias por ayudarme siempre, gracias a ellos ha salido la mejor versión de Kylian. Tenemos un grupo increíble y vamos a ganar mucho. Los premios colectivos son los más importantes”. Mbappé recordó que jugar en el Real Madrid era un “sueño” y afirmó su deseo de seguir en el club “muchos años más y ganar mucho”.

Florentino Pérez, presidente del club, se mostró “muy feliz” por la distinción de Mbappé, y subrayó que “representa los valores del Real Madrid a la perfección”. Pérez recordó que solo otros tres jugadores del club habían logrado la Bota de Oro: Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. “Ahora construyes tu propia historia con la camiseta blanca. Esta Bota de Oro es un impulso más para seguir ganando y engrandeciendo la historia del Real Madrid”, añadió.

Mbappé supera con sus 31 goles al sueco Viktor Gyokeres, del Sporting de Portugal, y al egipcio Mohamed Salah, del Liverpool. Es la primera vez que recibe este galardón desde su llegada al Real Madrid, después de quedar segundo en las temporadas 2018-19 y 2021-22, detrás de Lionel Messi y Robert Lewandowski, respectivamente.

