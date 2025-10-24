El Barça pierde dos piezas clave para el Clásico: Raphinha se cae y Flick confirma su sanción

Día a Día News

España–El Fútbol Club Barcelona enfrentará el trascendental Clásico de este domingo contra el Real Madrid con dos bajas de alto impacto que merman considerablemente sus opciones. A la ya conocida y definitiva sanción del entrenador Hansi Flick, quien no podrá dirigir desde el banquillo, se ha sumado la ausencia sensible de Raphinha, el extremo brasileño que finalmente no ha recibido el alta médica al no encontrarse con las sensaciones adecuadas para la alta competición.

El equipo médico del club y el propio futbolista han decidido que Raphinha no forme parte de la convocatoria para el encuentro que se disputará en el Santiago Bernabéu, a pesar de que la estimación inicial apuntaba a su recuperación a tiempo para este partido cumbre. Tras un mes sin jugar por molestias, y después de participar en la sesión del jueves con el grupo, el optimismo inicial se vio truncado por las alarmas surgidas en la mañana de este viernes. Raphinha se retiró antes que sus compañeros de la Ciutat Esportiva, desatando la preocupación sobre una posible recaída.

Fuentes del club han descartado una recaída o un diagnóstico más grave de las molestias, pero el jugador se probó en el último entrenamiento y concluyó que no estaba en las condiciones físicas óptimas para un partido de la exigencia del Clásico. La prioridad ha sido no arriesgar una lesión mayor, por lo que las sensaciones del futbolista han primado sobre la necesidad deportiva del equipo. De momento, no se han establecido plazos fijos para su reincorporación, pero los servicios médicos se mantienen optimistas y no prevén los pronósticos más pesimistas que circularon en las últimas horas.

La baja de Raphinha supone un golpe importante para la ofensiva blaugrana. El brasileño, uno de los futbolistas más decisivos de la temporada pasada, es un elemento clave en la intensidad y la presión alta del equipo. Su capacidad para repetir esfuerzos de alta intensidad es fundamental, y su ausencia de un mes se ha notado en la dinámica del conjunto, a pesar del buen rendimiento de otros jugadores como Rashford.

Sin el brasileño, que fue uno de los principales goleadores y asistentes del Barça la campaña anterior, Hansi Flick, a través de su cuerpo técnico, deberá reconfigurar el ataque. Todo apunta a que la línea ofensiva titular estará compuesta por Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford. No obstante, el regreso de Fermín López también podría ser un factor para intentar paliar la falta de presión en el mediocampo.

Flick, baja definitiva: El TAD ratifica la sanción

La noticia de Raphinha se une a la confirmación de que Hansi Flick no podrá estar en el banquillo. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha desestimado la medida cautelar que el FC Barcelona solicitó contra la sanción de un partido impuesta al técnico alemán.

El TAD, tal y como había avanzado el medio Iusport, corrobora de esta forma la decisión inicial del Comité de Competición y la posterior ratificación del Comité de Apelación. Flick fue sancionado con un encuentro de suspensión por la doble amonestación que recibió ante el Girona FC por protestar, aplicándose el artículo 120 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El club blaugrana había argumentado que los hechos recogidos en el acta arbitral no se correspondían con la realidad, intentando así anular la doble amarilla. Sin embargo, el Comité de Disciplina consideró que la entidad catalana no aportó «elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar» los hechos reflejados por el árbitro.

Con la sanción en firme, será el segundo entrenador, Marcus Sorg, quien asuma la responsabilidad de dirigir al equipo en el Clásico desde el área técnica del Santiago Bernabéu. Sorg será, además, el encargado de atender a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido, prevista para este sábado.

La acumulación de bajas y la ausencia de su entrenador principal obligan al FC Barcelona a encarar el partido más importante de la primera vuelta con una plantilla mermada y con la necesidad imperiosa de obtener un resultado positivo para no descolgarse de la lucha por el liderato liguero.

Compartir esta nota