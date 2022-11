La alcaldesa de Ciudad de México acusa al fiscal de Morelos de encubrir a un supuesto feminicida

Escucha este artículo Escucha este artículo

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha acusado al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, de encubrir al supuesto asesino de Ariadna López Díaz, después de que se hayan publicado informaciones contradictorias sobre las causas de su muerte, y por ello ha pedido la intervención de la Fiscalía General.



Sheinbaum ha comunicado que ha dado instrucción a las autoridades locales para que pongan en conocimiento de la Fiscalía General de la República «este caso de encubrimiento» del fiscal Gándara. «Queremos que nunca más se culpe a una mujer, se le victimice, menosprecie y se encubra un feminicidio», destacó.



«Como lo he dicho siempre, en nuestro caso siempre vamos a estar del lado de las víctimas y de la justicia», ha dicho Sheinbaum en una rueda de prensa en la que ha mostrado vídeos del supuesto responsable subiendo a un vehículo el cuerpo sin vida de Díaz para llevarlo hasta Morelos.



«No queremos que haya impunidad en ningún caso, pero en particular en los feminicidios, donde incluso, trataron de inculpar a la víctima, en este caso es evidente que la Fiscalía de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna, presuntamente por sus nexos con el probable feminicida», ha manifestado Sheinbaum.



El motivo del viaje hasta este estado, señala Sheinbaum se debe a la «presunta relación» del sospechoso con el fiscal Gándara, quien aseguró en primer momento que la mujer murió por una intoxicación alcohólica, si bien una autopsia posterior realizada en ciudad de México reveló que la víctima había sido golpeada.



«Si ustedes escuchan al fiscal general de Justicia de Morelos, dice que ‘no hay signos de violencia, científicamente comprobado, no es feminicidio’. Sí fue feminicidio, sí lo fue, el caso de Ariadna es un feminicidio, hay pruebas», ha insistido Sheinbaum en referencia a la rueda de prensa dada por Gándara.



Por su parte, el fiscal de Morelos ha insistido en su defensa de la autopsia que revelaría que la joven murió por la ingesta masiva de alcohol y ha querido negar «categóricamente» las acusaciones de Sheinbaum.



Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos ha informado de que se ha abierto una investigación por posibles irregularidades durante el proceso.



Díaz, de 27 años, que vivía en Ciudad de México, desapareció el pasado 30 de octubre después de haberse reunido con un grupo de amigos en el barrio Condesa de la capital. Dos días después, unos ciclistas encontraron su cuerpo en una carretera en el vecino estado de Morelos.



Su desaparición y posterior muerte ha vuelto a pone relieve la violencia que se ejerce contra mujeres y niñas en todo el país. Los casos de feminicidios han ido en aumento en los últimos años, siendo 2021 el peor que se recuerda tras registrarse 1.004 asesinatos.





72 total views, 72 views today