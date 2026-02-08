La caricia permanente de Dios

Foto: Cortesía

VIVIMOS LA ESPERANZA DE SENTIRNOS AMADOS, CON LA FUERZA DE LA FE: Señor Jesús; Tú, que nos bendice en la Ascensión al Padre, llenándonos de místico gozo, haznos merecedores de esta perenne alegría, en virtud del seguimiento de tus pasos y de la compasión por nuestros andares. Revestidos con el don del hálito y vestidos por la gracia de tu Palabra, realizamos el camino venciendo miedos; mientras ascendemos al verso, convenciendo bajo tu celeste verbo.

I.- ES BUENO MIRAR AL CIELO

La visual del cuerpo no es la del alma,

necesito unirse y reunirse en un todo;

porque alma y cuerpo se sienten savia,

cuando en realidad se aúnan de amor,

en la bóveda celeste de un estar y ser.

La hermosura no mira, sólo es mirada.

Amar no es mirarse el uno en el otro;

es verso y sentirse latir con el similar,

hallarse en el silencio de la oscuridad,

sin quitar ojo a lo que soy por Cristo.

Envueltos en la virtud nada se eclipsa,

todo se aclara y se aclarace de apoyo,

pues ennoblecido el aliento mundano,

uno se despoja de tierra para siempre,

y se guarda para guardar la felicidad.

II.- PERCIBIRNOS CIELO ES CRECER

La tierra nos entierra la masa material.

Quedará nuestra capacidad de servicio,

permanecerá nuestro soplo de entrega;

fruto del amor que no se va, se queda,

que nos ensambla a Dios para siempre.

Articulados por la clarividencia divina,

nos movemos pletóricos de alabanzas,

mientras en el paraíso indican Aleluya,

porque en el mundo han dicho Amén,

deseosos de volver al Padre purgados.

Lo fundamental radica en no rendirse,

en proseguir el viaje y en hacer curso,

en perseguir los sueños y alcanzarlos,

en depurar los escombros derramados,

y en purificarse para anunciar la gloria.

III.- EL CIELO ES NUESTRA META

El Resucitado nos acompaña cada día,

vive en nosotros y para nosotros vive,

ratifica la promesa del Espíritu Santo,

como palpitación celeste de compañía,

para no sentirnos solos en el itinerario.

Al volver al Padre, Jesús, nos muestra,

que para nada somos de estas bajuras,

la superficialidad no es nuestra labor;

sino aspirar a la hondonada del pasmo,

con el éxtasis de la naturaleza humana.

Renovados y despojados de egoísmos,

con la consolación firme del Paráclito,

como verdad y vida que nos fortalece,

mucho más allá de las cosas terrenales,

recordándonos ser cielo para ir al cielo.

