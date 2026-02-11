Bukele impulsa la economía

En un mundo cambiante, sorpresivo e inestable, la economía se consagró como una materia importante a tener en cuenta, no solo por aspectos meramente numéricos, sino por el aumento y necesidades del consumo poblacional, donde el rol privado en armonía con el estado debe jugar un papel preponderante.

Nayib Bukele lo entendió muy bien gestionando regenerar el mercado y finanzas de cada salvadoreño: en primera instancia, por junio de 2021, implementó el bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, convirtiéndose en la primera nación en hacerlo. El bitcoin se utilizaba principalmente para el comercio y tenía uno de los historiales más volátiles entre los activos, sin embargo, la adopción de las criptomonedas como medio de intercambio cobraba impulso a nivel mundial, el mandatario afirmó que sería un impulso para la inclusión financiera, la inversión, la innovación y el desarrollo económico.

Quizás ese factor pudo generar polémicas e incertidumbres pero hay que innovar hacia lo que el mundo usa y tomar decisiones en momentos certeros. Al día de hoy (según cifras estimativas) El Salvador acumula 7,547 BTC, valorados en torno a 635 millones de dólares. Estos holdings aumentaron considerablemente tras una compra táctica de más de 1,000 BTC durante un episodio de debilidad en noviembre de 2025, diferente al enfoque de compras diarias.

Otro aspecto no menor refiere al banco central de El Salvador, que añadió US$50 millones en oro a sus reservas, informó la institución el jueves en una publicación de X . La compra, por 9.298 onzas troy, eleva las reservas totales de oro del país a 67.403 onzas, valoradas en aproximadamente US$360 millones a precios actuales. Dicho metal recuperó fuerza y marcó un nuevo récord histórico a nivel mundial, tras la debilidad del dólar.

A eso sumemos la última gran novedad: el gobierno de Bukele ha firmado un acuerdo recíproco para eliminar aranceles con Estados Unidos, el primero en el hemisferio occidental, una medida que sin dudas genera un flujo mucho mayor de importaciones y exportaciones entre ambos países, activando el comercio, además de afianzar la amistad con el poder de Donald Trump, que ha sido aliado en la lucha contra el crimen. Este pacto supone la eliminación de las barreras no arancelarias para las exportaciones industriales y agrícolas estadounidenses para ingresar a El Salvador, además de un compromiso del país

centroamericano de fortalecer la protección de la propiedad intelectual. También se evitan las barreras

a los servicios y al comercio digital con Estados Unidos; además, El Salvador apoyará una moratoria

multilateral permanente sobre los derechos de aduana, aplicables a las transferencias electrónicas.

Desde la macro economía hasta el mínimo detalle de la vida de un salvadoreño, el gobierno se ha encargado también de otros asuntos: ahora, muchos ciudadanos han vuelto al país y las empresas nacionales como extranjeras ven con buenos ojos invertir en dichas tierras, todo gracias a la gran seguridad que se logró, además, del enorme crecimiento del turismo y medidas que impulsan al trabajador, comprendiendo el agro y las industrias en general, hasta innovaciones increíbles, como el

adelanto de aguinaldo y la «Ley Quincena 25» (un pago complementario del 50% del salario para empleados, aplicable inicialmente al sector público y con incentivos para el privado), la entrega de útiles y computadoras para estudiantes (que son el presente y futuro de la nación), la baja de gas propano, el arreglo de mercados y caminería, el proyecto de dos escuelas por día, entre otros

Ahora la gente no debe preocuparse de vivir extorsionada pagando cuotas a las pandillas, el país se ha curado del cáncer que tanto le afligía y busca posicionarse en el mundo con una economía y bienestar de vida que sea ejemplo. Hay mucho por trabajar y se está realizando, nada es sencillo ni se realiza por arte de magia, Bukele tiene las intenciones, y sorbe todo, acciones.

Saluda atentamente, Onofre Laborde.

