LA Clippers y Cedars-Sinai donan juguetes y máscaras a organizaciones de juventud locales

Esta semana, como parte de LA Clippers Holiday Toy Caravan presentada por Cedars-Sinai los voluntarios entregarán más de 3,000 juguetes y 4,000 máscaras a ocho organizaciones juveniles locales.

Chuck the Condor y un pequeño número de voluntarios visitaron el Salvation Army Westwood Transitional Village y Mar Vista Family Center y seguirán entregando el resto de los regalos al Boys & Girls Club of Hollywood, Giving Youth Opportunities, Kelso Elementary School, Salvation Army Siemon Family Youth and Community Center, St. Joseph Center y Urban Scholar Academy durante lo que resta de la semana.