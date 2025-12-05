«La democratización de la educación de buena calidad»

Por Carlos Huezo / Sociólogo

El actual mandatario siempre fue coherente, cuanta razón en esa frase épica lo publico debe ser mejor que lo privado.

Primero la democratización de la seguridad, no importando tu estatus social, entrego seguridad de primer mundo al pueblo salvadoreño.

Luego una apuesta visionaria como la herramienta Doctor SV para democratizar la salud y cohecionar dicha herramienta, con hospitales de primer mundo, con acceso gratuito a la salud al pueblo sin excepción alguna.

Se viene la democratizacion de la educación de buena calidad, cómo olvidar cuando se llenaba la boca la partidocracia hablando de educación, sin reformar la currícula educativa, estuvieron tan entretenidos en saquear el erario público que se olvidaron de formar a nuestros niños y jóvenes, condenandolos a una formación decadente por simplemente salir del compromiso.

La entrega de tablet, laptops y la reconstrucción de la infraestructura de primer mundo, nos hacía soñar con una educación de calidad y pluralista para estas nuevas generaciones.

La apuesta es ambiciosa y muy bien estudiada con esta nueva reforma a la currícula educativa y la vuelve más visionaria tomando un referente como Finlandia, una educación de primer mundo.

Democratizar la educación de buena calidad es un hito histórico, dónde volver competentes a nuestros niños y jóvenes no suele pasar todos los días en países de nuestra región.

Sin duda alguna por todas estas herramientas, el mandatario Bukele sigue conectando colosalmente con los Salvadoreños de bien y nos reitera que estamos en la ruta correcta.

Nelson Mandela y esa icónica frase » la importancia de invertir en conocimiento para el futuro.»

Este nuevo El Salvador, no ha sido fácil poner las bases sólidas para la ruta al desarrollo, en una sociedad donde esas voces reaccionarias y miopes, siguen extrañando aquél gris El Salvador, todos sabemos que lo extrañan por los dividendos que dejaban en sus bolsillos el caos, la incertidumbre y la mediocridad .

El Presidente Bukele, inició por devolvernos la identidad, seguridad, salud y hoy educación de primer mundo.

La refundación de este nuevo El Salvador, sigue intacta y avanzando a pasos agigantados.

Cuidemos este nuevo El Salvador.

Compartir esta nota