La facturación del futuro es electrónica

La facturación, tal y como la hemos conocido siempre, está evolucionando. El futuro se ve 100% digital

Se respira digitalización doquiera que veamos. Si deseamos cenar con la familia y no queremos salir de casa, pedimos un delivery. Si necesitamos una camioneta para transportar un mueble, pedimos un servicio especial de Uber. Si queremos realizar una recarga de saldo en nuestro celular, entramos al aplicativo bancario y lo compramos en segundos.

¿Nos hemos dado cuenta de lo digitales que nos hemos convertido?

Y sí, quizá no nos detenemos de manera frecuente a analizarlo, porque forma parte de nuestros hábitos diarios, pero es inevitable no pensar en lo mucho que como sociedad hemos caminado hacia la transformación digital.

Se sujeta a la “persona de a pie” y también a las grandes empresas, que ven en este contexto una gran oportunidad de crecimiento y también de mejores formas de servir a sus clientes.

Si habías escuchado antes que, si no estás en el mundo digital, simplemente no existes, pues aquello cada vez se hace más notorio, porque todos vamos hacia allá, hacia la hiperconectividad, que quiere decir, la gran conexión con el entorno digital.

Tendencias tecnológicas para 2024

En esta época del año ya se avizoran las que serán las tendencias más marcantes para 2024 y citaremos por ello las anunciadas por la reconocida consultora Gartner.

Las mismas apuntan a la rápida expansión de la Inteligencia Artificial (IA), pero también a la de otras tecnologías, algunas emergentes y otras ya muy conocidas y posicionadas.

Las 10 anunciadas son:

Gestión de la confianza, el riesgo y la seguridad de la IA. Gestión continua de la exposición a amenazas. Tecnología sostenible. Ingeniería de plataformas. Desarrollo asistido por IA. Plataformas industriales en la nube. Aplicaciones inteligentes. IA generativa democratizada. Fuerza de trabajo conectada aumentada. Clientes máquinas.

Uno de los puntos que rescata el estudio es la adaptación continua que deben tener las empresas con los clientes internos y externos, para crear un círculo virtuoso que genere valor para todas las partes interesadas.

La Facturación Electrónica como tecnología generadora de valor

Latinoamérica es una de las regiones más avanzadas en cuanto a la implementación de esta tecnología.

La misma, más allá de ser la evolución de la facturación en papel, es en realidad una oportunidad muy grande para generar valor y buenas sensaciones en nuestros clientes.

En El Salvador, uno de los países que está en plena etapa de obligatoriedad y voluntariedad, a la fecha se cuentan los siguientes indicadores, facilitados por el Ministerio de Hacienda:

Documentos tributarios electrónicos (DTE) recibidos: 34 millones.

34 millones. Emisores de Documentos tributarios electrónicos: 1.308.

1.308. Litros de agua ahorrados: más de 22 millones.

más de 22 millones. Árboles salvados: más de 3.100.

Desde sus inicios en el Plan Piloto, allá por abril del 2021, hasta las dos fechas iniciales de obligatoriedad, el 1 de julio y el 1 de octubre del 2023, se ha percibido una gran adaptación de la plataforma.

Según Rafael Montero, CEO de GuruSoft: “la Facturación Electrónica, una vez es implementada en los negocios, produce cambios significativos. Más allá del ahorro de costos, se trata de la generación de nuevas experiencias para el vendedor y el comprador, que ahora tienen a la mano una herramienta digital que les facilitará la vida. Y no, no exagero cuando afirmo esto”.

El tercer grupo de contribuyentes que debe emitir Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) lo hará desde el 1 de enero del 2024.

“En el 2023 se han apreciado contribuyentes no obligados a emitir DTE ingresando a esta modalidad y aquello me ha llamado la atención de que no solo es por motivo de una fecha, sino por la oportunidad de digitalizarse, que los negocios toman esa decisión. El 2024 veremos muchos más negocios sumándose y cambiando para mejor su forma de facturar”, puntualizó Montero.

GuruSoft es un proveedor certificado que puede ayudarte

GuruSoft es un proveedor que conoce esta tecnología, pues la ha implementado en más de 5.000 empresas y pequeños negocios de 10 países de Latinoamérica, incluido El Salvador, quienes han visto en ella una oportunidad para desarrollarse.

Su software de Facturación Electrónica se llama eDoc y se integra a cualquier ERP, sea SAP, Dynamics, Quickbooks, Sage 50, Odoo, JD Edwards, entre otros.

Son una empresa certificada en la norma ISO 27001:2013, que garantiza los más altos estándares en seguridad de la información. Posee también la SAP Business One Integration, la cual avala que se acopla de manera correcta a uno de los ERP más robustos del mercado.

Si quieres más información puedes contactarlos a info.sv@guru-soft.co o al (+503) 2136 8729.

Escrito por: Alex Morán Navia

