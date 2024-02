La Fiscalía investiga en el aeropuerto La Aurora presuntas irregularidades en la adquisición de elevadores y escaleras eléctricas 

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Ministerio Público de Guatemala ha ordenado registrar el Aeropuerto Internacional La Aurora en el marco de las pesquisas contra la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) por la presunta compra irregular de ascensores y escaleras eléctricas.

El jefe de la DGAC, Francis Argueta, ha explicado previamente este jueves en una rueda de prensa que durante el proceso de licitación se compraron ocho ascensores y seis escaleras, si bien la empresa, Tecnologías Smart Home, incumplió algunas especificaciones técnicas.

Asimismo, aclara que por el momento no se ha producido ningún pago. “Aeronáutica Civil no ha desembolsado un solo centavo; no ha dado ningún anticipo, puesto que es un producto que el Estado está adquiriendo”, explicó .

Argueta también ha pedido al Gobierno que Aeronáutica Civil no siga dependiendo del Ministerio de Comunicaciones. “Es necesario e imperativo que Guatemala logre independizar, darle autonomía a la institución de Aeronáutica Civil como debe de ser”, expresó .

