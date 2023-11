La influencer que desafió el bullying y los problemas económicos

Escucha este artículo Escucha este artículo

Paola Ruiz, una de las influencers colombianas más famosas de Estados Unidos, llegó a la cima gracias a las redes sociales, tras una vida extremadamente difícil, rodeada de bullying, emigración, la pérdida de un hermano y extenuantes tratamientos médicos.

El peor momento de su vida fue cuando dos niñas del colegio le lanzaron basura encima y le dijeron “deforme” a causa de su físico.

“Aun así, ese día aprendí dos cosas: jamás ser como ellas y demostrarme a mí misma que era más que eso, y que mi físico no iba a ser un impedimento para ser la mujer exitosa que siempre desee ser”, explica Ruiz, hoy con más de cuatro millones de seguidores en TikTok y más de un millón en YouTube.

Su vida creativa empezó a los seis años. Siempre soñaba con actuar o modelar. La primera vez que visitó Estados Unidos, para una competencia de porrismo, fue entrevistada por la prensa. Sin embargo, a medida que fue creciendo, el bullying y baja autoestima le alejaron de sus sueños.

“A los 20 años, llegaba de trabajar de un pet grooming y me sentía muy fea. Sin embargo, mis jefes me insistían en descargar TikTok, ya que me veían creativa. Entonces, decidí hacer una transición de fea a bonita, y ese primer video se hizo muy viral. Así saqué el coraje para salir adelante”, cuenta Paola.

La creadora nació en Armenia (Colombia), en medio del eje cafetero. Su madre sólo tenía entonces 15 años de edad y escasos recursos. Desde los seis años trabajó ayudándola a vender empanadas en las calles. A los 14 emigró a Estados Unidos, donde limpió casas e hizo pestañas. Ganó una beca en la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y estudió Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Y así empezó su nueva vida, con muchos sacrificios y proyectos.

“Vivir en dos países me permitió entender más los nichos y gustos de las personas, ser más versátil y conocer las culturas y costumbres de las personas, lo que me brindo más entendimiento para viralizar mis videos. Vivir en Miami me ha permitido generar contenido para todo un continente”, indica la influencer.

A quienes se ven obligados a emigrar, Paola Ruiz envía el mensaje de “ser muy positivos y persistir”. A pesar de dejar atrás a familia, raíces y sueños, para ella “un país nuevo es la oportunidad para nuevos sueños y metas, de poder ser quien querías”.

“Empezar desde cero es necesario para valorar más y coger fuerza. Además de adaptarnos, debemos dejar el nombre de nuestros países en alto, y mostrar que los latinos somos exitosos, amables y podemos con todo”, asegura.

Hoy, Paola Ruiz es reina de las redes sociales, donde explota temas como la comedia en familia, el baile y la moda. Actualmente vive en Miami con su madre, su abuela y sus perros. Entre sus objetivos están actuar en series o películas de ciencia-ficción, trabajar en Naciones Unidas contra las violaciones de derechos humanos y ser la primera mujer con labio leporino en modelar para grandes marcas.

Compartir esta nota