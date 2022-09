La Maldición del Divorcio: batalla espiritual entre la luz y las tinieblas

Escucha este artículo Escucha este artículo

El reciente lanzamiento del libro La Maldición del Divorcio, por Carlos Barahona, de la editorial Page Publishing, es un libro increíble cuyo enfoque es exponer la realidad de una batalla espiritual entre la luz y las tinieblas, con resultados destructivos en la humanidad, y aunque la batalla no se ve, y lo que no se ve; no es que no está, pero si podemos ver los resultados en nuestra sociedad, una sociedad en caos y en crisis.

El señor Carlos Barahona tuvo su experiencia personal con Jesucristo a la edad de 31 años. Como cristiano su pasión era el evangelismo, utilizando parques y varios lobbies en diferentes edificios, donde fueron restaurados muchos matrimonios, y haciendo confección de fe cientos de personas. Se graduó en diplomado en Teología, y hoy presiden como pastores él y su esposa el ministerio Jesús Verdad y Vida. Como matrimonio tienen 36 años de casados y como pastores han tenido la oportunidad de ser restauradores de muchos matrimonios gracias a la misericordia de Dios, y dándole a Dios toda la gloria porque solo Él se la merece. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, amén.

La Biblia nos habla en 1 Timoteo 6:12 «Pelea la buena batalla de la fe, porque si el mal existe tenemos que pelear contra él y vencerlo», pero mientras la desobediencia del hombre, ignoren las leyes de Dios, estarán expuestos al fracaso y a la ruina sin resistencia al imperio satánico. Porque las fuerzas demoniacas del mal atacan por diferentes maneras, hasta conseguir su objetivo, principalmente el matrimonio y la familia. En el mundo entero, satanás es el enemigo de la humanidad, y tratará de impedir el propósito de Dios en la vida del ser humano, y es alcanzar la felicidad. En el libro de Efesios 6:12 «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Esta obra es el resultado de varios años de meditar y escudriñar la palabra de Dios y llegar a la conclusión de que el divorcio es una total maldición, que atenta contra el matrimonio, diseño de Dios y en contra la integridad familiar.

Publicada por Page Publishing, el increíble libro de Carlos Barahona, La Maldición del Divorcio, es una obra con muchas lecciones, que nos demuestra que debemos estudiar la palabra y abrir nuestros ojos para reconocer la batalla a nuestro alrededor y de esa manera contrarrestar los ataques del enemigo y así encontrar nuestra salvación espiritual.

Para los lectores que deseen experimentar esta increíble experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de La Maldición del Divorcio, en cualquier tienda de libros

530 total views, 530 views today