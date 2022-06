La mayoría de los padres no sabe si su hijo ha sido víctima de algún ciberataque

Escucha este artículo Escucha este artículo

Un 66 por ciento de los padres y madres no saben si su hijo ha sufrido algún ataque a través de su teléfono, computadora o tablet y solo el 5 por ciento sí son conscientes de que estos menores han recibido intentos de robo de identidad o ciberacoso, entre otros métodos ejercidos por los cibercriminales.



Es una de las conclusiones a las que ha llegado el desarrollador de ‘software’ de seguridad Panda Security, que desvela que muy pocos progenitores saben con certeza el grado en que sus hijos están expuestos a estos ataques.



La pandemia «ha hecho que los menores amplíen considerablemente el tiempo que pasaban frente a las pantallas y eso crea una tolerancia de la que luego es difícil deshacerse de la noche a la mañana», asegura el Global Consumer Operations Manager de la compañía, Hervé Lambert, en un comunicado.



Para empezar, Panda Security recuerda que, según el informe ‘El uso de la tecnología por los menores’, elaborado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), nueve de cada diez menores de 13 años tiene un dispositivo móvil.



Para evaluar el uso que hacen de Internet estos menores y cómo se comportan ante las ciberamenazas, Panda Security ha elaborado una encuesta en la que han participado 1261 personas con hijos de enre cinco y 18 años.



Los datos de la investigación revelan que el 52 por ciento de los niños pasa entre cinco y diez horas semanales utilizando pantallas con acceso a Internet, mientras que un 33 por ciento invierte más de 30 horas semanales.



La gran mayoría de los padres afirma que los niños destinan gran parte de ese tiempo a fines académicos y educativos. Sobre la utilidad que le dan a estos dispositivo electrónicos, un 33 por ciento creen que sus hijos pasan mayor parte del tiempo en Internet haciendo deberes o consultas relacionadas con el colegio.



El otro 22 por ciento cree que los niños emplean su tiempo navegando por redes sociales y, otro 22 por ciento, que juegan a videojuegos. Sin embargo, el 17 por ciento desconocen el uso que hacen de Internet, mientras que el 6 por ciento cree que usan Internet para chatear con sus amigos.



A la pregunta de si utilizan más estos dispositivos en período vacacional que durante el curso académico, un 69 por ciento respondió que no, frente al 31 por ciento que aseguran que durante las vacaciones usan más sus celulares.



Es también en vacaciones cuando los niños utilizan más las redes sociales y otras plataformas digitales, que se convierte también en un momento excepcional para que los ciberatacantes comiencen sus correspondientes campañas maliciosas.



A pesar de este aumento, existe poca conciencia entre los progenitores y adultos en materia de ciberseguridad hasta el punto de que un 66 por ciento de los padres y madres no saben si su hijo ha sufrido en alguna ocasión algún ataque a través de su móvil, ordenador o tableta.



Por el contrario, el 30 por ciento de los progenitores aseguran que saben a ciencia cierta que sus hijos no han sido víctimas de estos ataques, mientras que un 5 por ciento son conscientes de que sus hijos han sido víctimas de algunas de estas amenazas en la red.



Entre los métodos más habituales de ciberataques están los intentos de robos de identidad y de datos personales, el ciberacoso, el ciberembaucamiento o la recepción de contenido sexual explícito.



Con el objetivo de concienciar sobre la importancia de cuidar los hábitos de los más pequeños, Panda Security recomienda que los padres ayuden a sus hijos a construir una adecuada identidad digital y se encarguen de concienciarles sobre la importancia de mantener la privacidad en las redes sociales.



También es aconsejable filtrar los contenidos para que los que no sean apropiados para su edad no estén en su alcance, así como limitar el tiempo que invierten en el uso de estos dispositivos

