La nueva Business Class Américas de Avianca ya está disponible

Avianca confirma que la nueva Business Class Américas ya está disponible en más de 80 rutas internacionales, operadas con aviones Airbus A320. Esta experiencia combina comodidad, atención preferencial y un servicio optimizado para vuelos al interior del continente americano.

“Hemos incorporado este servicio en más rutas, impulsados por la gran aceptación de los más de más de 298.000 clientes que han volado en nuestra Business Class Américas —una de las opciones que ofrecemos para que cada quien elija cómo prefiere viajar—, con la certeza de un servicio seguro, puntual y con su equipaje en destino, además de todos los beneficios que tiene esta experiencia a bordo. Hoy son más de 80 rutas que conectan desde Bogotá, Medellín y San Salvador y pronto también se sumarán más desde Quito y Guayaquil, para elevar la forma como se vuela en las Américas”, comentó Frederico Pedreira, CEO de Avianca.

Rutas con Business Class:

Entre Bogotá y los siguientes destinos: Montreal, Toronto, Boston, Chicago, Nueva York, Washington, Dallas/Fort Worth, Orlando, Tampa, Fort Lauderdale, Miami, Cancún, Ciudad de México, Punta Cana, Santo Domingo, San Juan (Puerto Rico), Ciudad de Guatemala, Aruba, Curazao, Caracas, San José (Costa Rica), Ciudad de Panamá, Georgetown, Quito, Guayaquil, Manaos, Lima, Cusco, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Río de Janeiro, São Paulo, Asunción, Córdoba, Santiago de Chile, Buenos Aires (Ezeiza), Buenos Aires

(Aeroparque), Montevideo.

Entre Medellín y los siguientes destinos: Nueva York, Fort Lauderdale, Miami, Cancún, Ciudad de México, Punta Cana, San Juan (Puerto Rico), San José (Costa Rica), Quito, Guayaquil, Lima, São Paulo, Santiago de Chile, Buenos Aires (Ezeiza).

Entre San Salvador y los siguientes destinos: Toronto, Boston, Nueva York, Washington, San Francisco, Ontario (California), Los Ángeles, Dallas/Fort Worth, Houston, Miami, Cancún, Ciudad de México, San Pedro Sula, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa, Managua, San José (Costa Rica), Ciudad de Panamá, Medellín, Bogotá, Quito, Guayaquil y Lima.

A partir del 26 de octubre: Entre Bogotá y Monterrey.

A partir del 1 de noviembre:

Entre Quito y Buenos Aires (Ezeiza), San José y Nueva York,

Entre Guayaquil y Buenos Aires (Ezeiza), Miami y Nueva York.

A partir de diciembre (rutas activas para la temporada de fin de año):

San Salvador-Orlando: desde el 1 de diciembre.

San Salvador-Montreal: desde el 2 de diciembre.

San Salvador-Chicago: desde el 2 de diciembre.

San Salvador-Las Vegas: desde el 4 de diciembre.

Medellín-Orlando: desde el 3 de diciembre.

La experiencia Business Class Américas de Avianca incluye acceso a asientos Premium, con reclinación y más espacio en las tres primeras filas del avión, puertos de carga, comidas, bebidas y acceso al sistema de entretenimiento Avianca on air desde dispositivos móviles y una tarifa que incluye un artículo personal, una pieza de mano de hasta 10 kg y dos piezas de equipaje de 32 kg cada una. También brinda servicios prioritarios (check-in, entrega y recepción de equipaje, y abordaje), acceso a Avianca Lounges y acumulación de 10 millas Lifemiles por cada dólar.

