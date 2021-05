“La Nueva Versión Esto es para que me veas…: Mi Amor”, es un poemario, que muestra el amor en su máxima expresión

El reciente lanzamiento del libro La Nueva Versión Esto es para que me veas…: Mi Amor, escritó por Virginia López Soba, entrega un maravilloso poemario, lleno de pasión y amor, a través de los cuales se halla la libertad de amar.

Virginia López Soba, es la tercera de siete hermanas; ella es escritora de poesías y canciones desde los 18 años. Actualmente tiene su propia familia. Reside en Orlando Florida hace cuatro años. Estudió en la Universidad Católica de Puerto Rico y se graduó de enfermera en 1996.

López es una profesional en poesía que busca triunfar y convertirse en un modelo a seguir. Le gusta la música y cantar karaoke como pasatiempo. Puertorriqueña, amante de su familia y las cosas hermosas de la vida. Busca mejorar la versión de su propio yo, para su público apasionado en su ser espiritual que expone su verdad.

Esta obra es una oda al amor, para los amantes de ese sentimiento, aquí se encontrarán identificados con cada palabra, cada poema. El fantástico libro de Virginia López Soba, “La Nueva Versión Esto es para que me veas…: Mi Amor”, muestra la mejor cara del amor, ese sentimiento que alcanza y llena todo de nuestro ser. La compra del libro “La Nueva Versión Esto es para que me veas…: Mi Amor”, puede hacerse en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Fuente: Page Publishing.