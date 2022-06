La resistencia del espíritu

Escucha este artículo Escucha este artículo

“Nuestro signo de pertenencia es la vida; y, como tal, hemos de buscarla y amasarla desde la

autenticidad de los mejores sueños, estando en paz con nosotros mismos y con toda la

creación”.

El espíritu de la novedad, como el de la resistencia, nos acompaña en cualquier época. Es la

historia de un itinerario que hemos de recorrer conjuntamente, lo que nos exige unirse y reunirse,

escucharse y envolverse de palabras compartidas, decidir sobre la melodía a tomar y resolver conflictos

que puedan surgir en el corazón de los humanos. La persona, ahogada de mundanidad, deberá liberarse de

esta cruel atmósfera y nacer a la poesía, aunque tenga que verter un río de lágrimas a diario, para

reencontrarse con el ritmo del verso en los labios y con la cadencia de lo armónico, que es lo que

verdaderamente nos da fuerzas para abrir todos los horizontes y soltar las cadenas que nos amortajan.

Nuestro signo de pertenencia es la vida; y, como tal, hemos de buscarla y amasarla desde la

autenticidad de los mejores sueños, estando en paz con nosotros mismos y con la creación. Todas las

guerras son destructivas, pues. Deberíamos tomar conciencia de ello. Desde hace una pila de años, cuando

se creó la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, esta no se había enfrentado a una

crisis tan aguda como la guerra de Ucrania, asegura la ONU. Así es, el estado de confusión nos sorprende

en cualquier momento y en cualquier esquina del camino; de ahí, lo importante que es hacer frente a

situaciones nuevas, que nos impulsen ir hacia adelante y a no retroceder tampoco. Cualquier contienda,

por tanto, es una regresión al estado salvaje.

Por otra parte, cada hostilidad es una invasión al valor humano. Únicamente después de haber

analizado, conjuntamente los diversos contextos, podemos elevar los cimientos de la concordia, utilizando

la munición de la mano tendida, a través del genuino verbo, que hemos de saber conjugarlo en todos los

tiempos y para todas las edades. Lo importante es mantener la seguridad de lo verídico, tanto en nuestra

mirada que ha de acariciar y no despreciar, como en nuestras acciones, que han de ser coherentes con el

racimo natural del poema inspirador naciente en el alma. Al fin y al cabo, lo sustancial es resistir y

detenerse, oír nuestro interior, que muchas veces es el que nos indica el camino justo a tomar. Desfallecer

no tiene sentido, mientras tengamos savia; no lo olvidemos, además contamos con la esperanza como

aliento.

Sin duda, es primordial llevar en los labios los pulsos del corazón, abrirlos al diálogo y entonar

abecedarios dóciles que nos lleven a entendernos. Sólo así podremos avanzar en el dominio de sí y en la

entrega generosa. Será este un modo de vivir y de actuar verdaderamente poético, de dejarse guiar por la

fuerza que viene del innato hálito y de un intento de aproximación a lo absoluto por medio de latidos, que

es lo que nos imprime una visión positiva de nuestros andares, propiciando el reencuentro, previo tolerar

los problemas de nuestros análogos. Lo transcendente es corregirse desde un aire comprensivo, sin

batallar contra nadie, pues todos somos necesarios en este camino existencial.

En cualquier caso, junto a la oposición de resistencia, también germina el anhelo de felicidad

que está arraigado desde siempre en nuestro fuero interno, aunque tengamos un flujo sin precedentes de

personas traumatizadas, por cualquier parte del mundo. El deterioro humanitario y la fragmentación entre

familias, nos están dejando sin vínculos; lo que nos exige a todos encontrar un lenguaje que pueda tocar

nuestra vena más sensible, respetuoso con la sabiduría de las diversas civilizaciones y culturas; y, por

consiguiente, capaz de prestar oídos y de mover labios, en favor de una libertad responsable y de una

justicia social mejorada, donde se ponga decididamente el intelecto al servicio de lo que debemos ser:

¡Amor!

Víctor CORCOBA

74 total views, 74 views today