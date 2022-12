La RFEF destituye a Luis Enrique y nombra a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador de España

Escucha este artículo Escucha este artículo

El técnico Luis Enrique Martínez ha dejado de ser este jueves seleccionador de España, después de «dar un impulso» al combinado nacional, ya que «debe arrancar un nuevo proyecto» para «continuar con el crecimiento» de los últimos años, una etapa para la que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confía en el hasta ahora seleccionador Sub-21 Luis de la Fuente, sucesor del asturiano, según un comunicado.



«La RFEF ha elegido a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional absoluto. El director deportivo, José Francisco Molina, ha trasladado un informe al presidente, Luis Rubiales, en el que recomienda la elección del técnico riojano, hasta ahora seleccionador Sub-21, para liderar la nueva etapa que comienza después del Mundial de Catar», anunció la RFEF, cuya Junta Directiva deberá aprobar su nombramiento el próximo lunes, 12 de diciembre,.



Luis de la Fuente se proclamó campeón de Europa Sub-19 en 2015. En 2018, fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección Sub-18, mismo año en el que fue nombrado seleccionador Sub-21, equipo con el que se proclamó campeón de Europa en 2019, tras imponerse en la final a Alemania (2-1). Además, es plata olímpica en los Juegos de Tokio 2020.



Así, la RFEF apuesta por un técnico ‘de la casa’ para dar continuidad al proyecto que inició Luis Enrique, aunque sin experiencia ni fama como técnico en clubes. Su aval para esta nueva etapa será un estilo versátil y similar al que propuso el asturiano y su conocimiento del fútbol base español. Y es que De la Fuente ya conoce al núcleo duro de la generación llamada a liderar la absoluta en los próximos años, por su experiencia en los Juegos de Tokio.



El riojano llamó en la Sub-21 a Mikel Oyarzabal, ausente en Catar por lesión pero importante en el presente y futuro de al absoluta; Ansu Fati, que llegó a disputar un encuentro con la Sub-21; Carlos Soler; Hugo Guillamón, la gran sorpresa en la zaga para el Mundial; Yéremy Pino, sin minutos en Catar; y Alejandro Balde, al que hizo debutar con l Sub-21 hace escasas semanas.



A título anecdótico, De la Fuente ya ha dirigido a la absoluta en una ocasión, cuando en junio de 2021, ante Lituania en Butarque en el último partido de preparación para la EURO 2020, ya que la RFEF decidió que lo disputaran los jugadores de la Sub-21, con la plantilla de Luis Enrique confinada por protocolo COVID.



El nuevo seleccionador debutará en marzo en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania y dirigirá sus dos primeros partidos contra Noruega y Escocia. Una vez ratificado su nombramiento por la junta directiva, Luis de la Fuente sería presentado el lunes 12 de diciembre a las 12.30 horas en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.



LUIS ENRIQUE DEJA DE SER SELECCIONADOR



Minutos antes del nombramiento de De la Fuente, la RFEF informó de la salida de Luis Enrique. «La dirección deportiva de la RFEF ha trasladado al presidente un informe en el que se determina que debe arrancar un nuevo proyecto para la Selección Española de Fútbol, con el objetivo de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años gracias al trabajo realizado por Luis Enrique y sus colaboradores. Tanto Rubiales, como José Francisco Molina, han transmitido al técnico la decisión adoptada», avanzó el ente federativo.



En su comunicado, destacaron que el entrenador asturiano consiguió «dar un nuevo impulso al combinado nacional» desde su llegada, en 2018, a través de una «profunda renovación» que ha consolidado un «relevo generacional» en el equipo y en el fútbol español. «Apostó por el talento joven y ha sembrado de esperanza el futuro de la selección española», agregó el comunicado.



Luis Enrique consiguió la clasificación para dos ‘Final Four’ de la Liga de Naciones de las tres que disputó como técnico, con un subcampeonato en una de ella. Además, alcanzó las semifinales de la Euro 2020, cayendo ante Italia en los penaltis, un torneo para el que sacó el billete con un primer puesto en su grupo de clasificación, como para el Mundial de Catar, evento en el que quedó eliminado en octavos de final ante Marruecos recientemente. Dirigió 47 encuentros como seleccionador, con 26 triunfos, 14 empates y 7 derrotas.



«La RFEF desea enérgicamente la mejor de las fortunas a Luis Enrique y su equipo de trabajo en sus futuros proyectos profesionales. El técnico se lleva el cariño y la admiración de sus colaboradores en la selección y de toda la Federación, que siempre será su casa», concluyó la nota de la RFEF.



CUATRO AÑOS DE PROYECTO CON UN DOLOROSO FINAL



Tras su segunda gran cita internacional en Catar, de la que España se despidió con más sombras que luces y un final cruel, la RFEF anuncia la salida de Luis Enrique, quien no ha podido aguantar en el cargo dado el ‘batacazo’ inesperado ante Marruecos en los octavos de final del Mundial.



El asturiano cogió las riendas de la selección en 2018, después de la destitución ‘ruidosa’ de Julen Lopetegui, después de un año sabático tras finalizar su etapa fructífera en el FC Barcelona con la consecución de nuevo triplete en la temporada 2014-2015. Luis Enrique fue el elegido por Rubiales para comenzar un proceso de renovación y transformación obligado, tras las decepciones en grandes torneos previos.



En sus inicios en el cargo, Luis Enrique no cerró al puerta a ningún futbolista, dando oportunidades a una amplia variedad de jugadores en cada una de sus listas. Sin embargo, poco a poco fue creando su bloque de confianza para su primer gran torneo, la EURO 2020, y generando ya las primeras grandes polémicas en torneo a la terna de futbolistas que podrían acudir al torneo.



Pero un problema familiar sacudió al en ese momento seleccionador, que tuvo que ausentarse del cargo y dejar paso a su segundo, Robert Moreno, quien culminó la clasificación para la Eurocopa. No obstante, tras el último partido, se anunció el regreso inesperado de Luis Enrique y la salida algo abrupta de Moreno, un asunto que acabó siendo algo turbulento, con el que era segundo técnico de ‘Lucho’ abandonando el ‘staff’.



Ya en el torneo continental, fue criticado por sus métodos vanguardistas -introdujo la figura del psicólogo, el andamio o los ‘walkie-talkie’- y por apostar por el talento joven aunque inexperto, antes que por jugadores veteranos con bagaje en grandes torneos. Sin embargo, alternando momentos buenos con otros menos buenos, alcanzó las semifinales de la EURO. Un éxito que le llevó a repetir modelo para Catar.



Luis Enrique dio a conocer una lista con hasta 21 debutantes en un Mundial, algo que no fue del agrado de muchos medios de comunicación, con los que nunca tuvo una relación fluida y ‘alegre’. La decepción de Catar fue el último servicio del asturiano, que deja paso a la etapa Luis de la Fuente.

