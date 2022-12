Croacia pone fin a la samba derrotando a Brasil en penales (1-1) (4-2p)

Escucha este artículo Escucha este artículo

La selección de Croacia ha alcanzado las semifinales del Mundial de Catar tras superar, en la tanda de penaltis, a Brasil (1-1, 4-2 en los penaltis), ante la que consiguió neutralizar el tanto de Neymar Jr. en el minuto 105 con otro de Bruno Petkovic en el tramo final de la prórroga, para cerrar la gesta imponiéndose desde los once metros.

Neymar puso a soñar a los brasileños con un golazo y ponerse 1-0.

El delantero del Paris Saint-Germain salió al rescate de los de Tite en el descuento de la primera parte de la prórroga, tras una sensación pared con Lucas Paquetá con la que se plantó en el mano a mano con el guardameta Dominik Livakovic, que después de erigirse en uno de los grandes protagonistas del choque con nueve paradas no pudo evitar.



Sin embargo, Bruno Petkovic, en el único tiro entre palos en todo en partido para los croatas, evitó la eliminación a falta de tres minutos para el final de la prórroga, y el pase tuvo que decirse desde los once metros. Los fallos de Rodrygo, al que Livakovic detuvo el lanzamiento, y de Marquinhos, que lo envió al palo, completaron la machada de los de Zlatko Dalic.



En el arranque de los cuartos de final de la cita mundialista, el respeto marcó el duelo entre los dos primeros contendientes. El combinado ajedrezado presionó alto en el primer tramo de partido, pero poco a poco fue retrasando sus posiciones; Brasil, que repitió la fórmula de tres centrales, se mostró sin ideas en ataque y con un ritmo bajo, que Neymar y Vinícius intentaron acelerar sin fortuna.



De hecho, el delantero del Real Madrid fue el primero en probar a Dominik Livakovic a los cinco minutos con un tiro lejano que el portero balcánico no tuvo problemas para atajar, y solo un poco después Mario Pasalic puso un centro al corazón del área al que Ivan Perisic no llegó por muy poco.



Con Lucas Paquetá totalmente desconectado, la ‘canarinha’ dominó en los primeros 45 minutos pero sin alcanzar ocasiones claras de gol, que sí llegaron el comienzo de la segunda mitad. Ya en el minuto 47, Livakovic tuvo que sacar bajo palos un remate del azulgrana Raphinha que rebotó antes en Gvardiol, todo tras una acción en la que los jugadores brasileños pidieron penalti, sin éxito, por una mano involuntaria de Josip Juranovic.



El guardameta croata también desbarató en el minuto 55 un mano a mano con Neymar, que a punto estuvo de aprovechar un pase filtrado de Richarlison, y diez minutos más tarde metió una mano salvadora ante un sombrero de Paquetá.



Fue solo el inicio del festival del portero del Dinamo de Zagreb, que todavía apareció para frenar un avance de Neymar en el 76 y un tiro de Paquetá en el 79. Ante la exasperación brasileña, los de Zlatko Dalic, en cambio, no desesperaron camino de su quinta prórroga en las últimas seis eliminatorias mundialistas.



Paquetá volvió a avisar en el arranque del tiempo extra y Pedro se unió al asedio sudamericano al área croata, que solo interrumpió una espectacular jugada de Petkovic que no logró finalizar con éxito Brozovic. El premio de los de Tite llegó al fin en el descuento de la primera parte de la prórroga, cuando Neymar, tras una magnífica pared con Paquetá, se quedó solo ante Livakovic, al que recortó para mandar el balón al fondo de la red (min.105).



Sin embargo, a solo tres minutos para el final, Petkovic emergió para armar un disparo que, tras tocar en Marquinhos, se desvió lo suficiente para despistar a Alisson y colarse en las mallas (min.117). Todo se resolvería en la tanda de penaltis.

El arquero croata Livakovic fue la figura en la tanda de penaltis tapando el tiro de Rodrigo.

Frente a los once metros, Croacia volvió a mostrar, como ante Japón en octavos, su sangre fría para batir al meta carioca en sus cuatro lanzamientos, mientras Rodrygo fallaba ante Livakovic y Marquinhos estrellaba el esférico en el palo para desatar la locura en las filas croatas, de nuevo en semifinales por segundo Mundial consecutivo.

418 total views, 418 views today