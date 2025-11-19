La ruta de desarrollo de este nuevo El Salvador

Por : Carlos Huezo

Opinión–En el año 2019, con la llegada del actual mandatario, Nayib Bukele, se inicia a marcar un precedente histórico en nuestro país, con una asamblea legislativa adversa y mezquina, oponiéndose a todas las iniciativas de mejoras para con los Salvadoreños.

Sin embargo, la población comprendió que con confianza y paciencia la refundación de un nuevo El Salvador, era posible.

Emitiendo un contundente mensaje a través de las urnas, dejando a la partidocracia sin margen de maniobra en el seno legislativo y entregando gobernabilidad y respaldo a Nayib Bukele, se inicio la ruta diseñada, para poder avanzar a pasos agigantados, curiosamente a ese grupo de reaccionarios les ha caído como balde de agua fría, los logros obtenidos en tiempo exprés.

Cito una frase icónica de Max Weber

«Lo obvio es lo que menos se piensa.»

Bukele aplicó a mi parecer, esa frase a la perfección, robusteciendo políticas que llegaran de inmediato a los Salvadoreños de bien, iniciando por devolver la identidad y lo más importante la libertad.

La seguridad en todo el país, es un logro reconocido a nivel mundial, ahora con esta herramienta de Doctor SV dónde ya está dando frutos en la salud pública, para los más necesitados, deja claro el compromiso y la visión del mandatario para con su pueblo.

Reaccionarios han salido desesperadamente atacando dicha herramienta, sin embargo cada narrativa que buscan instalar se les desvanece de inmediato por la falta de credibilidad y hartazgo, que sienten los Salvadoreños para con ellos.

En los próximos días será la inauguración del hospital Rosales, que concatena, el lanzamiento de la herramienta de salud Doctor SV, ya que los que quieran hacerlo virtual está dicha herramienta y presencial el hospital Rosales, hospital Zacamil que ha quedado impecable, hospital de Nejapa etc etc etc. Entregándole salud de calidad a la población Salvadoreña.

Seguridad, salud y educación, con la ignauración de más de 70 escuelas de primer mundo, son algunos de los logros por los que el actual mandatario goza de esa colosal popularidad y credibilidad ante los Salvadoreños.

Lo esencial de esta refundación es la combinación de la teoría, con la práctica bien lo decía Max Weber «la idea no sustituye al trabajo.»claro ejemplo de la visión del modelo Bukele.

Cuidemos de este nuevo El Salvador y seamos parte de este proceso transformador.

