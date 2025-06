La Selecta dice adiós a la Copa Oro ante Canadá

Día a Día News

La selección de El Salvador quedó eliminada de la Copa Oro 2025 tras caer 2-0 ante Canadá este martes 24 de junio, en el cierre de la fase de grupos disputado en el Shell Energy Stadium de Houston.

El encuentro estuvo marcado por las expulsiones de Santos Ortiz y Jairo Henríquez, que obligaron al equipo salvadoreño a disputar todo el segundo tiempo con solo nueve jugadores.

El partido inició con una fuerte presión canadiense sobre la portería defendida por el aliancista Mario González. Sin embargo, El Salvador resistió y generó su primera ocasión clara al minuto 22, cuando Harold Osorio cobró un tiro libre que Jairo Henríquez cabeceó desviado.

La tensión fue en aumento, especialmente tras la dura falta de Santos Ortiz al centrocampista Nico Sigur, acción por la cual fue expulsado al minuto 34.

Pese a la inferioridad numérica, El Salvador se mantuvo firme y al borde del descanso tuvo un respiro cuando González atajó un penal a Jonathan David, figura del Lille francés.

Sin embargo, en los minutos de reposición, Jairo Henríquez también fue expulsado por juego brusco, dejando a la Selecta con nueve jugadores.

Ya en el complemento, Canadá aprovechó la amplia superioridad numérica.

El primer gol llegó al minuto 53, cuando Jonathan David logró vencer finalmente a González tras una jugada colectiva.

Más tarde, al 71’, Tajon Buchanan, jugador del Villarreal español, sentenció el marcador tras aprovechar una mala salida defensiva de los salvadoreños.

Con esta derrota, El Salvador se despidió del torneo sin victorias, con apenas un punto obtenido en tres partidos disputados.

La eliminación vuelve a dejar al combinado nacional fuera de los cuartos de final, como ya ocurrió en las últimas cuatro ediciones del certamen.

Al final del encuentro, el técnico colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez dio la cara y fue claro en su análisis.

Reconoció las limitaciones ofensivas del equipo y pidió paciencia a la afición y respaldo de los directivos.

“Estamos a mitad de camino. El trabajo nos ha alcanzado para no vernos mal, pero el problema más grande es la parte ofensiva. Con los directivos hablamos todos los días y ya organizamos lo que viene para la eliminatoria”, expresó.

Gómez, que apenas suma veinte entrenamientos al frente de la Selecta, insistió en que necesita tiempo: “Si usted me dice que hay que ganar, les digo que me tengan un poquito de paciencia… no me vas a culpar”.

El próximo reto para El Salvador será en septiembre, cuando arranquen las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Canadá, por su parte, avanzó a los cuartos de final como segundo del grupo, por detrás de Estados Unidos.

