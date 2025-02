La tenista profesional Leylah Fernández se prepara para los principales torneos de primavera en los EE. UU.

La sensación del tenis y dos veces olímpica Leylah Fernández ha confirmado oficialmente su participación en dos de los eventos WTA 1000 de EE. UU. esta primavera: el BNP Paribas Open en Indian Wells, CA (5 de marzo – 16 de marzo de 2025) y el Miami Open en Miami, FL (18 de marzo – 30 de marzo de 2025). Fernández ha logrado una destacada actuación en los últimos meses, alcanzando los cuartos de final en el Abierto de Mubadala Abu Dhabi y su octava victoria entre los diez primeros en el Abierto de Qatar TotalEnergies. Como una de las mejores jugadoras del mundo, Fernández está preparada para enfrentarse a la competencia en las canchas duras de California y Florida de estos codiciados eventos.

«Estoy muy emocionada de ir a Indian Wells y al Abierto de Miami», dijo Fernández, quien se ha ganado la reputación de ser una jugadora ofensiva con un impulso tenaz. «Estos torneos no son solo hitos importantes en mi carrera; siempre los he sentido personales. Indian Wells tiene una energía única, y Miami, bueno, es mi hogar. El apoyo que recibo de los fans es increíble y me motiva a dar todo lo que tengo. Estoy ansiosa de regresar a estos escenarios tan icónicos, y dar lo mejor de mí, aprovechando el impulso que he ganado este año. Cada partido es una oportunidad para crecer y esforzarme más, y eso es exactamente lo que pretendo hacer».

Al iniciar 2025 con un buen comienzo, Fernández aspira a continuar su ascenso en las clasificaciones, con la mirada puesta en superar hitos anteriores y conseguir nuevas victorias en estos prestigiosos eventos.

Una pionera para las deportistas Latinas, Fernández hizo historia en 2021 al convertirse en la primera latina en alcanzar la final de un Grand Slam en 33 años, captando la atención del mundo cuando avanzó a la final del U.S. Open con tan solo 19 años. Ese mismo año conquistó su primer título de la WTA en el Abierto de Monterrey, una hazaña que repitió en 2022, con dos victorias consecutivas. Fernández siguió impresionando en el escenario del Grand Slam, alcanzando los cuartos de final del Abierto de Francia. En 2023, triunfó en el Abierto de Hong Kong y dejó su huella en dobles, llegando a la final tanto en el Abierto de Francia como el Abierto de Miami. El año pasado marcó una serie de hitos en la carrera de Fernández. Alcanzó los cuartos de final en dos prestigiosos torneos WTA 1000: Doha y Cincinnati. También llego a la final del Rothesay International Eastbourne, los cuartos de final en el Toray Pan Pacific Open, y los octavos de final de los Juegos Olímpicos de París.

Con un impulso inquebrantable y una serie de actuaciones consistentes, Fernández es ampliamente considerada como una de las estrellas jóvenes más prometedoras del tenis actual. Sus logros excepcionales han consolidado su lugar entre la élite mundial.

