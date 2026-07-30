La Unión se corona campeón de los Escolares en la 15-17

Con un pitcheo combinado de Francisco Fuentes y Lenín Espinoza que dejó en un solo imparable a la toleteria rival, el equipo del Complejo Educativo Doctor Hugo Lindo de La Unión ganó por segundo año consecutivo el campeonato de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, en la categoría 15-17 años, al vencer por blanqueada al Centro Escolar «Walter Thilo Deininger», de La Libertad. Además, los ganadores asegurararon su clasificación a los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Codicader 2026, que se desarrollarán en Honduras.

El torneo de béisbol escolar es organizado por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes) y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, conjuntamente con la Federación Salvadoreña de Béisbol.

El encuentro culminó en la cuarta entrada debido a la diferencia de más de 10 carreras a favor de los orientales. En tres entradas de labor, Francisco Fuentes enfrentó a once rivales, aceptando apenas un hit (de Anderson Martínez), con tres boletos concedidos y cinco ponches recetados, para acreditarse la victoria desde la lomita. El zurdo Lenín Espinoza lanzó la cuarta entrada con un pasaporte y dos ponches propinados para sellar el triunfo de su equipo y el bicampeonato nacional.

Los ganadores fabricaron sendos rallys de cinco carreras en la primera y segunda entrada y aunque les sacaron el cero en el tercer inning, sumaron tres en el cuarto capítulo.

José Martínez, profesor de educación física del Complejo Educativo Doctor Hugo Lindo, destacó que el título es producto del trabajo realizado durante los últimos meses junto con los entrenadores que han acompañado la preparación de los estudiantes.

“Realmente es una gran alegría porque a través de estos meses hemos entrenado a conciencia en la ciudad de La Unión. Junto a los entrenadores de la federación hemos hecho un buen trabajo”, dijo Martínez.

Tras caer el último out, tanto los campeones como los sub campeones recibieron sus respectivas medallas. Próximamente se llevarán a cabo las semifinales, así como la respectiva final de la categoría 13-14 años.

Compartir esta nota