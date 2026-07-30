Rashford se despide del Barcelona y regresa al Manchester United

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Deportes–El delantero inglés Marcus Rashford anunció este jueves su salida del FC Barcelona, luego de concluir su etapa como cedido durante la temporada 2025-2026. A través de un mensaje en redes sociales, el atacante agradeció al club y a la afición por el respaldo recibido durante su estancia en el conjunto azulgrana.

«Estoy muy agradecido con todos en el club por hacer que mi tiempo aquí sea una experiencia positiva y memorable. He disfrutado de cada momento y llevaré muchos recuerdos especiales conmigo. Deseo al club y a todos sus seguidores mucha suerte y todo el éxito en la temporada que viene. Visca el Barça», escribió el futbolista.

La publicación recibió la respuesta del propio Barcelona, que le agradeció su entrega durante la temporada y le expresó que siempre será parte de la familia azulgrana. Además, compañeros como Raphinha, Gavi, Fermín López y Ferran Torres le dedicaron mensajes de despedida.

Durante su paso por el equipo dirigido por Hansi Flick, Rashford disputó 49 encuentros oficiales, en los que marcó 14 goles y repartió 14 asistencias. Su rendimiento contribuyó a la conquista de los títulos de LaLiga y la Supercopa de España.

De cara a la nueva temporada, el técnico alemán optó por reforzar la banda izquierda con el fichaje de Anthony Gordon, procedente del Newcastle United F.C.. Tras finalizar su préstamo, Rashford volverá al Manchester United F.C., donde aún mantiene contrato por dos temporadas.

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