“La Vida Sienna” celebra los momentos espontáneos de la vida es la nueva campaña de Toyota

PLANO, Texas – La campaña “La Vida Sienna” (The Sienna Life), que se lanzó este 04 de enero, da la bienvenida a una miniván redefinida y versátil, con un diseño audaz, opción a tracción permanente en las cuatro ruedas y mejoras de eficiencia en combustible: la totalmente nueva Toyota Sienna 2021 y totalmente híbrida.

La vicepresidente de Marketing de Vehículos y Comunicaciones de Toyota Motor North America, Cynthia Tenhouse, expresó que: “La nueva campaña está inspirada en nuestros clientes que viven su ‘vida Sienna’ al máximo, en diferentes momentos de sus vidas y a través de actividades variadas”, y destacó “Esperamos que la campaña ‘La Vida Sienna’ invite al público a descubrir nuevas formas de apreciar los momentos especiales de la vida, sin importar lo grandes o pequeños que sean”.

Según Tenhouse, la campaña totalmente integrada de la Sienna se desarrolla de acuerdo al modelo de marketing de amplia trayectoria Total Toyota (T2) de la marca, considerando completamente las principales audiencias transculturales en los Estados Unidos. Las campañas de Toyota se integran a través de un resumen, una idea creativa y un plan de medios, y crean un enfoque cohesivo de marketing que incluye comunicación multicultural y la totalidad del modelo comercial. El equipo de agencias del T2 incluye a Saatchi & Saatchi, Burrell Communications, Conill Advertising e Intertrend, con ZenithMedia comprando medios en TV y exteriores.

Entre las piezas creadas por Saatchi & Saatchi y dirigidas por Dave Meyers, “Lakeside” presenta un grupo de amigas que de manera espontánea se detienen en la carretera para saltar a un lago frío después de que una de ellas las retara a todas, una de ellas elige quedarse y disfrutar de la comodidad del Sienna. “Lucky” muestra varios amigos que llegan a un concierto en modo full VIP, incluyendo el personal de seguridad abriéndoles paso al estacionamiento preferencial justo afuera de la entrada a los camerinos.

En “Bold Statement,” creado por Burrell Communications y dirigido por The Mill, una pareja buena onda toma la “ruta panorámica” para conducir por la ciudad y permitir que los demás aprecien de cerca su Sienna de gran estilo.

“La Vida Sienna” es una campaña completamente integrada que se extiende a lo largo de televisión lineal, videos digitales, contenidos digitales, programática, redes sociales, audio y exteriores. La programación en espacios de alta demanda y deportivos incluye la NBA, NFL, Daytona 500, Univision, CBS All Access, HGTV, ESPN Deportes, Discovery en Español, India Tour of Australia Cricket games en WillowTV y otros. Los contenidos digitales y en video incluyen socios como Condé Nast, Refinery29, Tastemade, Hulu y Hulu Latino, Pinterest, PopSugar, Thrillist, Mira the Royal Detective de Disney, DisneyNow y otros.

La nueva Toyota Sienna 2021, diseñada, creada y ensamblada en los Estados Unidos, eleva el estándar en estilo, seguridad, comodidad, versatilidad y eficiencia en combustible para su segmento. Con un tren motriz híbrido estándar y una serie de nuevas tecnologías y comodidades, la Sienna de cuarta generación viene en cinco versiones diferentes; LE, XLE, XSE, Limited y Platinum, y ya está disponible en los concesionarios.