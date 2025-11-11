Lamine Yamal queda fuera de la selección por tratamiento médico y genera molestia en la RFEF

Día a Día News

España–El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue desconvocado de la selección española tras someterse a un tratamiento médico “invasivo” para tratar una pubalgia, procedimiento que no fue comunicado previamente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El cuerpo médico de la federación expresó su “sorpresa y malestar” por la decisión del club catalán, que informó sobre la situación apenas horas antes del inicio de la concentración oficial.

De acuerdo con la RFEF, el Barcelona notificó el lunes que el futbolista necesitaba entre siete y diez días de reposo debido al tratamiento realizado esa misma mañana. Según el comunicado federativo, los servicios médicos conocieron el procedimiento a las 13:47 horas del 10 de noviembre y solo recibieron un informe completo a las 22:40, donde se detallaba la recomendación de descanso absoluto durante al menos una semana.

Ante esta circunstancia, la federación decidió liberar al jugador de la convocatoria para priorizar su recuperación. “La Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria, confiando en su pronta y completa recuperación”, indicó la institución en un comunicado.

Lamine Yamal, de 18 años, permanecerá en Barcelona mientras cumple el periodo de reposo recomendado. Su ausencia lo dejará fuera de los compromisos clasificatorios para el Mundial 2026 que España disputará frente a Georgia y Turquía. El encuentro contra Georgia se jugará el sábado en Tiflis, mientras que el duelo ante Turquía será el martes en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

España lidera su grupo y solo necesita un punto para asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Como reemplazo de Yamal, la RFEF convocó al extremo del Rayo Vallecano, Jorge de Frutos. El seleccionador Luis de la Fuente incluyó al futbolista en la lista para los dos partidos restantes del proceso clasificatorio.

De Frutos, de 27 años, ya había sido llamado anteriormente por la selección. En septiembre sustituyó a Yeremy Pino y debutó como internacional absoluto en la victoria 0-6 ante Turquía. También formó parte de la última convocatoria, aunque en esa ocasión no llegó a disputar minutos frente a Georgia y Bulgaria.

Con esta modificación, el combinado español completará su preparación de cara a los últimos compromisos previos al cierre de la fase de clasificación, con la expectativa de sellar oficialmente su pase al Mundial antes del cierre del año.

