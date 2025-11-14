La Selecta queda eliminada tras goleada 4-0 frente a Surinam en eliminatorias mundialistas

Día a Día News

ElSalvador–La selección de El Salvador se despidió oficialmente del sueño mundialista luego de caer 4-0 ante Surinam en la quinta jornada del Grupo A de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputó en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed, en Paramaribo.

Surinam abrió el marcador al minuto 44 con un penal convertido por Tjaronn Chery. En el segundo tiempo, Richonell Margaret anotó un doblete a los minutos 74 y 76, y Dhoraso Moreo Klas cerró la goleada al minuto 83.

Con este resultado, El Salvador se queda con apenas 3 puntos tras cinco partidos disputados, sin posibilidades matemáticas de avanzar en el grupo. Surinam lidera la tabla con 9 puntos, seguido por Panamá con 6 en cuatro partidos, y Guatemala con 5 en cuatro juegos.

El desempeño de la Selecta inició con expectativas, pero las derrotas consecutivas la llevaron a ser el primer equipo centroamericano eliminado en esta ronda de clasificación. Esta eliminación ratifica que El Salvador no clasificará al Mundial desde su última participación en España 1982.

El último partido de El Salvador en estas eliminatorias será como local frente a Panamá, un encuentro que ya no definirá su clasificación pero que servirá para cerrar su participación en el proceso.

